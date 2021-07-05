強辦奧運民意反撲 日本自民黨選舉挫敗

東奧 7 月 23 日即將開幕，但日本民意對東京奧運的不滿已開始反撲執政黨。自民黨在東京地方選舉中未能達到絕對多數，專家認為，本次地方選舉結果可視為日本首相菅義偉所帶領的政府已違背民意的警訊，也是下半年全國民調進行前、顯示選民情緒不滿的重要信號。

執政黨選舉受挫

NHK 公共廣播公司指出，自民黨在東京 127 名議會席次中，僅中贏得了 33 個席位，略領先於東京都知事小池百合子的政黨東京公民優先黨（ 31 席），而自民黨的同盟政黨則獲得 23 席。

本次地方選舉前，政治評論普遍認為，自民黨取得絕對多數席位是手到擒來的事，沒想到自民黨並未在本次選舉中達到絕對多數門檻（64 席），總席位僅 56 席。對於本次選舉結果，路透社認為，東京奧運是導致自民黨失利的重要因素。

代表隊入境後確診

近日各國陸續傳出代表隊公布名單、抵達日本會場的新聞。但美聯社報導指出，有一名塞爾維亞奧運賽艇隊的成員在抵日後確診新冠肺炎，日前也有烏干達代表團的數名代表隊成員入境後確診。截至週五，已有約 500 名參與者抵達東京，且接下來除了上萬位的教練、裁判和奧運會官員外，尚有約有 11,000 名奧運和 4.400 名殘奧會運動員將抵達日本會場。

因此，民眾擔憂接下來會出現大量境外移入個案，且東京的新冠肺炎感染率連續第 15 天持續攀升，週六新病例更達到 716 例、創下新高，疫情已出現反彈增溫的跡象，且日本的疫情限制措施將在 7 月 11 日到期，但期限很可能會延長。換言之，東奧（7 月 23 日）很有可能在日本疫情警戒未鬆綁的情況下開幕。

不開放觀眾入場

對於東京奧運，前日本首相安倍晉三強調，東奧的成功將對日本具有歷史意義，並表示支持東京奧運繼續舉行。但衛報日前則報導，日本天皇對東京奧運背後的新冠肺炎感染可能性表示擔憂。

但據[CNA]報導，菅義偉強調，「我們將把日本人民的安全和保障作為首要任務」，奧運可能不開放觀眾入場，而目前已停止販售東奧相關賽事的門票。

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