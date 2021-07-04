中國大陸新冠疫苗接種近13億劑

據大陸國家衛健委網站公布，截至昨日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告，已接種逾12.9億劑新冠疫苗，將突破13億劑次。

據國家衞健委網站消息，截至2021年7月3日，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗129603.7萬劑次。

中國大陸致力在今年底達致「群體免疫」，上月28日，接種次數突破12億，但截至昨日，已逼近13億劑次，即5天內共接種9千萬劑次。

稍早前廣東出現多宗Delta印度變種病毒病例，中國大陸專家不斷強調國產疫苗對Delta有效，又呼籲民眾盡快接種。中國工程院院士鍾南山近日曾表示，以廣東省的疫情分析，已接種2劑國產疫苗的密切接觸者，預防發病的保護力近60%，預防肺炎的保護力近80%，沒有患者轉為重症和危重症。