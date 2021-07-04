加拿大熱浪和雷擊助長野火 軍隊待命撤離居民

英國廣播公司（BBC）報導，加拿大熱浪和雷擊助長野火，恐將吞沒社區，緊急服務部門試圖控制超過170起野火。

野火已在卑詩省萊頓鎮造成2死，250名鎮民中許多人沒帶家當就被迫逃生。該省坎普路斯是最嚴重災區，當地以北多個地區已發出疏散命令和警報。軍方派出官兵及飛機待命，準備協助撤離該省民眾。

緊急服務部門表示，超過170起野火中，許多是雷擊引起。加拿大廣播公司（CBC）報導，卑詩省消防廳主管柴普曼說：「我們2日約看見1萬2000道閃電，其中許多擊中坎路普斯地區。」

加國西部許多地區迎來前所未有的炎熱天氣。卑詩省萊頓鎮6月29日氣溫高達攝氏49.6度，創下加國史上最高溫。卑詩省法醫辦公室表示，過去一周有719人過世，是同期平均「3倍以上」，極端炎熱天氣可能是近期死亡激增「重大因素」。

加國國防部長薩簡告訴記者，約350名官兵及飛機準備好幫助受野火威脅社區。加國總理杜魯多表示將提供幫助。

北美洲大片地區最近幾天出現高壓「熱蓋現象」，導致異常高溫。專家表示，氣候變遷預期會增加熱浪等極端天氣頻率。