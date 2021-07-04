快訊

北市疫情有新熱點？ 柯文哲：下周中正區社區普篩

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

以巴局勢陷混亂 巴民眾不滿政府軟弱

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以巴近日又爆發數起衝突，不過目前尚未擴大。（Photo by Israel Defense Forces on Wikimedia under CC 2.0）
以巴近日又爆發數起衝突，不過目前尚未擴大。（Photo by Israel Defense Forces on Wikimedia under CC 2.0）

以色列空軍5月以來第4度空襲巴勒斯坦！以、巴近日又爆發衝突，除了以色列持續空襲巴勒斯坦以外，地面部隊3日還在約旦河西岸擊斃1名巴勒斯坦男子，不過衝突並未進一步擴大。以色列持續的擴張也讓巴勒斯坦民眾不滿，上街抗議以色列的非法入侵，也要求軟弱的巴勒斯坦總統阿巴斯下台。

2個月內4次空襲

根據《半島電視台》報導，以色列3日再度對加薩走廊發動空襲，造成1名巴勒斯坦男子受重傷。以軍指出，由於巴勒斯坦持續向以色列釋放氣球燃燒彈，他們才以空襲回擊。這是以、巴雙方在5月約定停火後，以色列第4度空襲加薩。

另外在約旦河西岸，以色列軍方也擊斃了1名巴勒斯坦男子，以國軍方聲稱他們看到這名男子向他們丟擲不明物體，為了要消滅威脅因此才將他擊斃；在西岸附近的村莊也有2名巴勒斯坦民眾，遭到以色列移民槍擊受傷，雙方時不時就爆發衝突。

《TRT World》提到，雖然以、巴在5月時宣布停火，但雙方仍互相挑釁，由於以色列在復國紀念日時舉行大規模的遊行，引發巴勒斯坦不滿，因此雙方展開施放炸彈、空襲的攻擊循環。不過隨著以軍對加薩的封鎖與約旦河西岸的侵占，讓巴勒斯坦內部對政府的不滿逐漸浮現。

巴民眾不滿政府

《半島》報導也指出，巴勒斯坦近來有好幾場抗議，除了呼籲聯合國與美國積極介入以、巴衝突以外，更表達對於現任總統阿巴斯無力面對以色列擴張的不滿，讓目前掌握加薩走廊的基地組織哈瑪斯獲得很高的聲量，但這個組織長期都是受伊朗援助。

哈瑪斯崛起、以巴衝突難化解，加上伊朗的擴張，但美國也要兼顧與伊朗的《核協議》談判，這些因素綜合下來，都讓未來的中東局勢更顯詭譎。

【更多精采內容，詳見

巴勒斯坦 以色列 空襲

延伸閱讀

以色列重新轟炸加薩：變天2日就開打「氣球燃燒彈」與猶太極右派

布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

白俄指迫機降落因接獲哈瑪斯炸彈威脅 遭否認

哈瑪斯二號人物現身加薩慰問 救援物資恐被製成火箭

相關新聞

菲律賓軍方運輸機墜機 已釀17死40傷

菲律賓國防部長羅倫沙納表示，一架菲律賓軍機今天在南部降落時偏離跑道墜機，至少已造成17人罹難40人受傷

菲律賓軍機墜毀 至少搭載85人已救出40人

一架搭載至少85人的菲律賓軍方C-130運輸機在當地時間4日上午約11時30分在菲律賓南部墜毀，目前已有40人獲救。

以巴局勢陷混亂 巴民眾不滿政府軟弱

以色列空軍5月以來第4度空襲巴勒斯坦！以、巴近日又爆發衝突，除了以色列持續空襲巴勒斯坦以外，地面部隊3日還在約旦河西岸擊斃1名巴勒斯坦男子，不過衝突並未進一步擴大。以色列持續的擴張也讓巴勒斯坦民眾不滿，上街抗議以色列的非法入侵，也要求軟弱的巴勒斯坦總統阿巴斯下台。

美軍剛撤離巴格蘭基地 阿富汗爆發激戰

駐阿富汗美軍2日淨空並撤出阿富汗最大的「巴格蘭」空軍基地（Bagram Airfield），然而阿富汗官員今天表示，境內...

日本靜岡豪雨釀土石流 2死20失蹤 恐怖畫面曝光

日本靜岡縣連日大雨釀災，熱海市伊豆山地區3日上午10時半發生嚴重土石流，泥流沖垮及吞噬十多棟民宅；災害造成至少20人失蹤...

習近平警告外國勢力 不敢效法毛開戰

中共七一慶祝建黨100年，總書記習近平高調警告，任何欺負中國的「外國勢力」都不會得逞，必將「頭破血流」。中共第一代領導人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。