以巴局勢陷混亂 巴民眾不滿政府軟弱

以色列空軍5月以來第4度空襲巴勒斯坦！以、巴近日又爆發衝突，除了以色列持續空襲巴勒斯坦以外，地面部隊3日還在約旦河西岸擊斃1名巴勒斯坦男子，不過衝突並未進一步擴大。以色列持續的擴張也讓巴勒斯坦民眾不滿，上街抗議以色列的非法入侵，也要求軟弱的巴勒斯坦總統阿巴斯下台。

2個月內4次空襲

根據《半島電視台》報導，以色列3日再度對加薩走廊發動空襲，造成1名巴勒斯坦男子受重傷。以軍指出，由於巴勒斯坦持續向以色列釋放氣球燃燒彈，他們才以空襲回擊。這是以、巴雙方在5月約定停火後，以色列第4度空襲加薩。

另外在約旦河西岸，以色列軍方也擊斃了1名巴勒斯坦男子，以國軍方聲稱他們看到這名男子向他們丟擲不明物體，為了要消滅威脅因此才將他擊斃；在西岸附近的村莊也有2名巴勒斯坦民眾，遭到以色列移民槍擊受傷，雙方時不時就爆發衝突。

《TRT World》提到，雖然以、巴在5月時宣布停火，但雙方仍互相挑釁，由於以色列在復國紀念日時舉行大規模的遊行，引發巴勒斯坦不滿，因此雙方展開施放炸彈、空襲的攻擊循環。不過隨著以軍對加薩的封鎖與約旦河西岸的侵占，讓巴勒斯坦內部對政府的不滿逐漸浮現。

巴民眾不滿政府

《半島》報導也指出，巴勒斯坦近來有好幾場抗議，除了呼籲聯合國與美國積極介入以、巴衝突以外，更表達對於現任總統阿巴斯無力面對以色列擴張的不滿，讓目前掌握加薩走廊的基地組織哈瑪斯獲得很高的聲量，但這個組織長期都是受伊朗援助。

哈瑪斯崛起、以巴衝突難化解，加上伊朗的擴張，但美國也要兼顧與伊朗的《核協議》談判，這些因素綜合下來，都讓未來的中東局勢更顯詭譎。

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