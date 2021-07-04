布吉納法索動亂頻傳 蓋達、ISIS作案

「政府不能再坐視衝突不處理！」西非的布吉納法索3日有上千位民眾在首都街頭，要求政府對逐漸頻繁的暴力事件採取更強硬的行為。由於上個月發生的大屠殺造成至少130人死亡，但作案的蓋達組織與ISIS殘部卻仍未受制裁，讓民眾累積的不滿爆發。西非一帶近年來飽受基地組織威脅，不時會爆發武裝衝突。

民眾籲政府平叛

根據《半島電視台》報導，上千位民眾在反對黨的號召下，3日聚集在首都瓦加杜古街頭，揮舞著布吉納法索紅綠相間的國旗，抗議政府無力鎮壓當地武裝組織，讓大規模屠殺持續發生。支持反對派的民眾亞果說，他希望藉此讓政府看到他們的不滿，以及對於安全與和平的渴望。

有民眾甚至千里迢迢，從400公里遠的東部城鎮來抗議，他表示看到家鄉受到聖戰士侵擾已久，因此希望透過抗議施壓，讓政府正視基地組織肆虐的問題。

這場抗爭的起因是因6月4日時，在布吉納法索的索爾漢發生了大規模的屠殺事件，造成至少130人死亡，當地預估死亡人數可能超過160人，死者中甚至還有12到14歲的青少年。西非和平建設網絡的主席艾茲不滿的說，每次只要發生動亂，政府只會說透過對話解決問題、沒有實質行動，這讓民眾更加絕望。

遭恐怖組織滲透

布吉納法索總統卡波雷在事故發生後不久，就將國防部長辭退，自己身兼國防部長。但反對派不滿表示，卡波雷的第一任期治下，至少有1300人因為恐怖攻擊死亡，120萬人無家可歸，照衝突日漸加劇的狀況看，他們擔心卡波雷在第二任期間事態恐更加惡化，光是去年他就任至今，動亂已造成至少300人死亡。

《路透社》提到，近年來西非薩赫爾地區（馬利、布吉納法索、尼日等國）已經成為恐怖組織盤據的要地，像這次造成百人死亡的組織就是從馬利流竄過來的聖戰組織與ISIS殘部。過去殖民西非的法國雖然很積極介入，但成效不彰，也讓法國呼籲歐盟能跟著介入此區局勢。

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