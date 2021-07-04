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日本土石流 謝長廷：目前無台人傷亡 密切注意災情動態

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖為災區現場。法新社
圖為災區現場。法新社

日本靜岡縣連日大雨釀災，熱海市伊豆山地區昨發生嚴重土石流。我駐日大使謝長廷今天表示，目前為止沒有僑民或留學生傷亡的報告，外交部已透過正式管道表達慰問和關切之意。

謝長廷在臉書指出，昨天靜岡縣熱海地區發生大豪雨，造成驚人的土石流，目前為止的災情是80間房子沖毀或流失，2名女性死亡，約20名行蹤不明。不少朋友來訊關切，表示想捐款或做點什麼。

謝長廷說，他了解大家的關心，駐日代表處會密切注意災情動態，讓大家了解如何支援。今天早晨，該地區雨勢稍歇，時下時停。日本自衛隊已應地方要求，在現場和消防及警察單位展開救援、搜索和復建工作，昨天在指定場所避難的居民大部分已經返回住居所。

謝長廷說，我外交部已經透過正式管道表達慰問和關切之意。轄區主管橫濱辦事處也在第一時間向地方自治體首長及民代表達關切與慰問。日本地方政府應正忙處理救災相關事宜，目前尚未有捐款帳戶等相關資訊，如災情持續，在地僑界自發性支援可以預料，駐處會讓大家知道如何參與。

謝長廷 日本 捐款

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