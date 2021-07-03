給北京點讚 俄羅斯支持中國大陸數據安全倡議

習近平和普亭舉行視訊會晤後發表了一份聯合聲明，其中承諾將在深化雙方網路空間、北極和基礎設施方面進行合作。

根據中國官媒新華網，聲明中宣布，《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，這份條約已經簽署了20年。俄方在聯合聲明中明確支持中方提出的《全球數據安全倡議》，雙方願繼續推動在前述開放式工作組框架內聯手制定反制國際信息安全（包括數據安全）領域威脅的可行措施。專家表示，網絡與數據安全是中俄合作的重要領域之一。

今年9月，中國發起數據安全倡議，提倡尊重他國主權、不侵害個人信息的數據安全原則。此前大約一個月，美國提出「乾淨網絡」，內容包括，不論是電信業、電纜業、應用程序、雲端服務等領域都拒絕中國供應商參與。中國提出的倡議總共有八個項目，雖然並未直接提及美國的「乾淨網絡」計劃，卻回應了美國對於中國技術隱藏國家安全風險的擔憂。例如，中國在倡議當中提到「反對利用信息技術破壞他國基礎建設或竊取重要數據」，也呼籲「不得濫用信息技術對他國進行大規模監控」，或者「非法採集他國公民個人信息」。

中國外交官呼籲各國加入數據安全倡議，今年3月，北京與阿拉伯國家聯盟簽署協議，在數據安全方面進行合作。香港《南華早報》援引俄羅斯遠東聯邦大學地區及國際研究學院副教授盧金(Artyom Lukin)表示：「在互聯網和數據安全問題上，莫斯科一直以來與北京密切配合，但這份聲明標誌著，這種一致性已達到一個新階段。」

中俄兩國在貿易、投資、能源、軍事和航空航天等傳統領域密切合作，穩定雙方的合作基礎，同時在5G、大數據、互聯網、氣候變化和健康等新興領域開拓合作機遇。中俄聯合聲明的內容還包括，在互利和尊重沿線國家利益基礎上就利用北方海航道加強協作，推動北極可持續發展。盧金對《南華早報》表示：「不能排除莫斯科同意支持北京的數據安全倡議，以換取中國在聯合聲明中承認俄羅斯作為主要北極沿線國家的特殊權利。」

該媒體指出，這一條的納入代表北京罕見承認了俄羅斯對該航道的主導權，中國公司zai該地區的物流運輸和基礎設置投資越來越活躍。莫斯科曾表示自己有權限制通行並且設定過境費用的價格，但這一主張遭到美國拒絕。

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