日本靜岡土石流 匿名官員：熱海可能有100人失蹤

日本靜岡縣部份地區受暴雨侵襲。熱海市7月3日發生土石流，至少19人失蹤。美國廣播公司（ABC）引述匿名官員稱，仍然失蹤的可能有100人，但詳情仍未清楚。

日本政府當天下午在首相官邸召開會議，首相菅義偉表示，「最重要的是把人的生命（安全）放在第一位，盡一切努力了解受災情況並採取緊急措施。」

他在電視講話中要求受影響地區民眾保持警惕，稱此後可能會有更多暴雨。

日本放送協會（NHK）此前報導稱失蹤人數20人，惟靜岡縣發言人稱確認失蹤者至少19人。此外，有2人被發現時已無生命跡象。

自衛隊已派出緊急救援人員前往熱海，約30名自衛隊員加入進行搜救工作。

市政府官員對約2萬戶下達疏散令。有80人被送往庇護中心。日本消防廳稱，多達80戶民房已被完全掩埋。

東京電力公司稱有2830戶面臨斷電。

一名目擊接接受NHK訪問時稱，他在附近發生土石流傾瀉後逃往高地。另一人稱他是先聽到土石流傾瀉的聲音，然後才看到災情發生。

意外約於早上10時30分發生。有民眾拍攝到山泥傾瀉發生時的情況，從影片中可見，土石流沖毀房屋，民眾和消防員奔跑逃生。

東京市和日本中部的東海地方也受暴雨影響，神奈川縣平冢市河流水位上漲，當地發出最高級別的疏散警報。橫濱市、千葉市和靜岡市也發出疏散令。

東名高速公路連接神奈川縣和靜岡縣的一部分路段、以及新東名高速公路在靜岡縣的部份路段關閉。東京和新大阪車站之間的新幹線列車服務暫停。

氣象局官員稱，傾盆大雨源於季節性雨鋒持續。 靜岡縣和神奈川縣所受打擊最為嚴重。當地官員稱熱海市雨量較7月的平均值為多。

政府已對靜岡縣、神奈川縣和千葉縣的部分地區發布土石流警告。 一些河流水位已超過危險水平。

日本靜岡土石流災情慘重，圖為7月3日，熱海市街上一部被土石流沖壞的巴士以及一堆房屋殘骸。路透社

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文章授權轉載自《香港01》