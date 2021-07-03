梅克爾對英國的告別訪問 稱「友好但不親熱」

一名記者向梅克爾提問，她如何評價與強生的合作。梅克爾答道「我曾與多位英國首相合作，他們個性各不相同。」她稱，雙邊合作發展良好，不過，不給對方打分，這一點也很重要。順帶提一句：強生是梅克爾6年來相識的第5位英國政府首腦。首次上任時，梅克爾的打交道對象還是托尼．布萊爾（ Tony Blair）。

香腸之爭

很難找到像張揚的強生和務實的梅克爾這樣性格如此不同的一對。不過，眾所周知，這位即將離任的德國總理有這一特點：對強生的高談闊論，她雖可能暗中皺眉，但在正式場合下，她總能保持外交風度和冷靜態度。

去年12月，當脫歐協議談判陷入僵局時，梅克爾在與強生的雙邊會談中拒絕無原則讓步。對她來說，歐盟的團結和整體利益必須優先於國與國雙邊關系。2015年，卡梅倫（ David Cameron）就曾寄希望於梅克爾給予英國在歐盟的特殊權利以避免脫歐，但徒勞無功。現在，梅克爾對強生也同樣不思妥協。

不僅如此，她對英國脫歐後的關係亦持清醒態度。梅克爾說，她贊成以務實方式解決北愛爾蘭邊界問題，並相信很快能找到解決辦法。歐盟剛將邊境管制過渡性安排再度延長了3個月，以便為進一步談判物流管制提供空間。

但與此同時，梅克爾總理堅持遵守北愛爾蘭議定書，並要求以之為「基礎」解決問題。她強調，必須維護歐盟內部市場的完整性，並為居民找到一個可接受的安排。強生則曾多次威脅不執行脫歐協議中的相關規定。

此次，和梅克爾的會談中，強生稱「香腸之事已經過去了」，意指「香腸之爭」，即關於從英國本土向北愛爾蘭運輸冷凍肉制品的爭端。然而，並非是梅克爾，而是布魯塞爾的歐盟委員會必須要在秋季前解決有關遵守不同衛生法規的齟齬，此問題甚至給新近在英國康沃爾（ Cornwal）舉行的七國集團峰會蒙上陰影。作為東道主，強生在峰會上表現的像是英國香腸的救主。

關係逐步推進

強生在開場講話中指出，自梅克爾總理首次訪問英國以來，「一些事情已然大變」。不過，他接下來談的不是英國脫歐，而是足球。他說，英國人總是輸，此為傳統，因此，他很感謝梅克爾擺脫了這一傳統。對德國隊戰敗，強生難掩嘲諷之意。

梅克爾就此回道：「這倒不是我自願的。」她說，自己還是有點傷心。這不啻是一謹慎暗示：幸災樂禍畢竟是不好的。

除此之外，梅克爾希望為兩國政府未來定期接觸建立切實可行的機制，如兩國內閣年度會議。以後還可經由友好協議或合作協議加深關係。不過，梅克爾對強生急迫要求兩國盡快擁抱持狐疑態度，表示希望「逐步」發展脫歐後的關係。

強生則希望通過雙邊合作繞開歐盟整體，從而增加他的國家在國際上的分量。下屆德國政府是否會像梅克爾那樣堅定反對這一戰略，尚待觀察。正因經濟關係，她願加強英德合作，但絕非不計任何政治代價。她再次提醒說，「我們始終視自己為歐盟的一部分」。

接種了疫苗的英國人旅行自由？

鑑於Delta病毒變種在英國蔓延，梅克爾試圖讓其它歐盟國家也對樂於旅行的英國人維持隔離規定，但在上周的歐盟峰會上未能如願。強生呼籲她對接種疫苗的英國人開放邊境。現在，梅克爾表示，這一時間點或許很快就會到來，因為，Delta變異病株也在德國蔓延。但她指出，英國也仍實施旅行限制，因此，這其實是一個雙向開放邊界的議題。

反過來，這位德國總理非常關注溫布利體育場歐洲杯下一輪比賽的觀眾人數：她憂慮這是否「有點多」。她告知，德國已決定減少入場觀眾數量。對強生來說，這倒是強調英國疫苗接種戰役相當成功的一個好機會。該國大約80%的人口已至少接種過一次疫苗，從而形成了一道「免疫牆」。

末了與女王喝茶

此次告別之行是梅克爾對英國的第22次訪問。雖然她一直被認為是親英派，但近年來倫敦政府無疑給她帶來了更多憂慮而非快樂。作為德國總理，梅克爾從來認為英國脫歐乃一錯誤，而圍繞退歐所發生的事情，在德國和其他歐洲人那裡，打碎了很多政治瓷器。談及未來，梅克爾只淡淡說了一句：「現在我們開啟一個新篇章」，不過這需要時間。

此次氣氛雖友好但並不真正親熱的最後一次訪問的亮點是在下午晚些時候。七國集團康沃爾峰會上，梅克爾曾公開表示過自己是女王的崇拜者。這不，伊麗莎白二世在梅克爾此次訪問結束之際，安排在溫莎城堡與她進行進行私人會晤。

這可是英國王室的一個善意姿態。自英國脫歐以來，王室一直在為關系疏遠的鄰國重結友誼作出特別努力。

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