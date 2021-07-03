金正恩稱北韓面臨 「重大危機」 分析家有不同解釋

到目前為止，北韓未向世界衛生組織（WHO）報告發生過一例新冠感染病例。然而，鑑於該國與中國的漫長邊界和及其落後的醫療系統，一些專家懷疑北韓是否真有能力阻遏病毒進入。

平壤政權曾稱與新冠的鬥爭關乎「國家存亡」，並自2020年1月起禁止遊客入境、隔離他國外交人人員、大幅限制與中國的貿易和交通。6月中旬，領導人金正恩剛向2500萬國民表明，將延長實施防疫措施。

6月29日，金正恩在政治局擴大會議上承認，一起「嚴重事件」引發了一場「重大危機」，「危及人民的安全和全國防疫努力」。根據朝中社的這一報導，境外紛紛猜測，新冠疫情已在該國一些地區蔓延。

朝社在報導中未提供這一「嚴重事件」的細節。因此，分析家們對金正恩的說法有不同解釋。

不同解讀

韓國一些觀察家認為，金正恩此言顯示，北韓國內出現大量新冠感染病例。首爾國家統一研究所的洪敏（音譯）對美聯社指出，北韓領導層甚至不會承認發生過一波嚴重疫情，而如果政府高層官員受到公開譴責，則可以肯定發生了大事。

另有分析人士認為，經由宣布「重大危機」，金正恩是想尋求外國幫助。中國外交部發言人汪文彬6月30日表示，無論發生什麼緊急情況，如北韓方願意，都可以信賴北京，但他未提及供應疫苗。

今年上半年，北韓本可從國際疫苗共享計劃Covax中獲得170萬劑阿斯特捷利康疫苗。但根據日本提供的信息，因北韓無意遵守Covax的相關規定，回避與外國接觸，交貨延期。

經濟不穩

若新冠的確在該國蔓延，這將是平壤政權遭受的一個重大挫折。自新冠疫情爆發以來，該國嚴格實施全面停擺，導致本已受國際制裁和上一年台風後果影響的國民經濟進一步受創。據首爾的北韓問題觀察家指出，它導致北韓貨幣匯率和食品價格大幅波動。在韓國的北韓難民報告說，北韓國內食品價格暴漲了3至10倍。

美國分析家布朗（ William Brown）指出，貨幣穩定是年輕領導人金正恩執政多年來的一個標誌，鑑於此，價格和外匯匯率的「瘋狂波動」有可能加大國民的絕望程度。

整肅前奏？

金正日執政９年半來，北韓經濟從未落入如此困境。因此，近期以來，金正恩不斷抨擊所謂的不稱職官員，有可能是在為清洗做准備。據朝中社報道，這位強人周二呼籲「在全黨範圍內開展更嚴厲的反對意識形態錯誤和各種消極因素的運動」。韓國統一部一官員猜測，發出危機警告是為「強化內部紀律」。

勞動黨政治局還負責選舉新成員以及中央委員會書記。首爾世宗研究所的一名專家相信，政治局常委趙甬元已經失寵。鑑於趙甬元曾被視為金正日之後的第二號人物。作為最高領導人，金正恩亦可罷免總理金德勳以顯示其權力。

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