聽新聞
test
0:00 / 0:00
扯！烏克蘭女兵穿高跟鞋踢正步 議員喊話要政府道歉
烏克蘭國防部2日發布一系列閱兵式演練的照片，其中多張照片顯示，烏克蘭女兵正在練習踢正步，但仔細一看，她們腳上穿的竟是高跟鞋，引發外界熱議。
衛報報導，烏克蘭將在下個月舉行閱兵儀式，以紀念從蘇聯獨立30周年。烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform於1日援引軍校學員梅德維德 （Ivanna Medvid）的話說，「今天第一次穿著高跟鞋進行訓練。這比穿軍靴難一點，但我們正在努力」。
消息曝光後，引發來自烏克蘭政界的批評聲浪，多名烏克蘭議員把高跟鞋帶去烏克蘭最高議會（Rada），要求國防部長穿著高跟鞋去參加閱兵。
反對黨議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，「很難想像還有比這更愚蠢、更傷人的想法了」，烏克蘭女兵跟男人一樣，冒著生命危險，不應該被嘲弄。
烏克蘭最高議會副議長康德拉圖克 （Olena Kondratyuk）表示，政府應該公開為「羞辱」女性致歉，並進行調查。
據報導，目前有超過3.1萬名女性在烏克蘭武裝部隊服役，其中4000多人是軍官。
此外，社群媒體上也是罵聲一片。評論員波特尼科夫 （Vitaly Portnikov）在臉書上說，穿高跟鞋走閱兵一事真的很丟臉; 另名評論員也指責國防部「性別歧視和厭女症」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言