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荷蘭反省蓄奴歷史 阿姆斯特丹市長道歉

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荷蘭一獨立調查委員會指出，國家必須為殖民時期的奴役行為道歉，並全力消除種族主義後果。圖／德國之聲中文網
荷蘭一獨立調查委員會指出，國家必須為殖民時期的奴役行為道歉，並全力消除種族主義後果。圖／德國之聲中文網

荷蘭一獨立調查委員會指出，國家必須為殖民時期的奴役行為道歉，並全力消除種族主義後果。政府授權成立的該該委員會在阿姆斯特丹提交的最後報告中強調，蓄奴制是一種反人類罪，國家必須承認這一「歷史性的不公正」。

阿姆斯特丹已經為其在奴役時期扮演的角色致歉，成為第一個這樣作的荷蘭城市。在由電視直播的紀念集會上，市長霍爾塞馬（Femke Halsema）承認，該市在全球販奴貿易體系中扮演了共犯角色。她表示，「現在是將殖民時代販奴這一巨大不公正植入我們這個城市認同的時候了。」這一道歉在荷蘭全國被譽為一重要步驟。

長達3個世紀的奴役

在將近300年後，1863年7月1日，荷蘭成為廢除蓄奴制的最後一批國家之一。荷蘭以及蘇裡南和安的列斯群島等前殖民地每年都會紀念這個日子。調查委員會建議，將7月1日設定為法定節日。有關清算蓄奴歷史的辯論因「黑人命貴」（Black Lives Matter）運動重新高漲。

調查委員會在報告中還要求，必須解決荷蘭國內存在的種族主義問題，稱其是奴役時代造成的歷史後果。報告指出，「必須尤其關注並解決勞動市場、住房、教育和警務方面的體制性種族主義問題。」報告表示，歷史當然無法扭轉，「但是，人們可表達願望，盡可能補償這一迄今仍被視為不公、其消極後果仍能感受到的歷史孽跡。」

（德新社，路透社）

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