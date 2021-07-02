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傻眼！失竊「畢卡索真跡」尋回 官員竟失手當眾墜地

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
在公開尋獲畫作的記者會上，警方竟然因一時不慎，讓這幅名畫「意外」從架子上摔落，場面一度相當尷尬。法新社
在公開尋獲畫作的記者會上，警方竟然因一時不慎，讓這幅名畫「意外」從架子上摔落，場面一度相當尷尬。法新社

西班牙藝術家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）的名作《女人的頭》（Head of aWoman），2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲，不過在公開尋獲畫作的記者會上，警方竟然因一時不慎，讓這幅名畫「意外」從架子上摔落，場面一度相當尷尬。

在上月28日的記者會中，希臘官方將此次尋回的畫作展示給大眾，除了畢卡索的《女人的頭》外、另外還有一幅出自荷蘭知名畫家蒙德里安（Piet Mondrian）的作品，2012年當時引發譁然的竊案、2名盜賊僅花7分鐘就將展品從畫框取下偷走，不過警方長時間仍未放棄此案，終於逮補一名據信生活在希臘和英國之間的49歲男子。

不過記者會途中竟發生意外插曲，只見警方將《女人的頭》斜靠在牆上，不料此時畫作底部竟滑動，就這樣在眾目睽睽之下墜地、發出「碰」的聲響，一名官員見狀立刻上前拾起畫作放回平台，不過可能是出於本能，該官員竟未戴上手套就直接觸碰這幅名貴的畫作，整個過程雖然相當迅速、但現場仍有點尷尬。

希臘文化部長門多尼（Lina Mendoni）1日便批評這起意外，但堅稱這兩幅畫「看起來狀況良好」。

推特影片連結：https://twitter.com/i/status/1410331052283863042

西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲。美聯社
西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲。美聯社

希臘 記者會 畢卡索

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