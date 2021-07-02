甘肅沙漠現導彈設施 美憂北京核力量大增

(德國之聲中文網) 美國周四(7月1日)表示，中國迅速增強其核力量令人擔憂，並呼籲北京「采取實際措施，減少破壞穩定的軍備競賽風險」。

美國國務院發言人普萊斯在例行新聞發布會上說，中國的核力量建設變得更加難以掩蓋，似乎正在偏離幾十年來以最小威懾力為基礎的核戰略。

普萊斯在回答有關《華盛頓郵報》的一篇報道的問題時說，中國已開始在中國西部甘肅玉門的一個沙漠地帶建造119個新的洲際導彈發射井。

《華盛頓郵報》的報道引用了商業衛星圖像以及加州蒙特利的詹姆斯·馬丁不擴散研究中心的分析。內容提到這119個幾乎相同的建築工地包含了與中國現有的核彈頭彈道導彈發射設施相類似的特征。

不擴散專家說，今年中國推動為新一代核能反應堆開發燃料，將產生大量可能被轉用於制造核武器的材料。

普萊斯說：「這些報道和其他事態發展表明，中華人民共和國的核武庫將更快地增長，並達到可能比以前預期的更高的水平。」

「這種集結令人擔憂，也讓人對於中華人民共和國的意圖產生疑問。而且對我們來說，這也代表更需要加強采取實際措施減少核風險的重要性。」

普萊斯補充說，這就是為什麼美國總統拜登在與俄羅斯總統普京交手時優先考慮的是戰略穩定，並補充說：「同樣的理由將適用於與另一個核大國，也就是中國。」

美國五角大樓2020年提交給國會的一份報告中估計，中國的核彈頭儲存量為「200枚以下」，但隨著北京對其部隊的擴大和現代化，其規模預計至少會翻一倍。分析家說，美國有大約3800枚彈頭，根據國務院的一份概況介紹，截至3月1日，其中1357枚已經完成部署。

華盛頓一再呼籲中國加入美國和俄羅斯的新軍備控制條約，美國裁軍大使在5月說，盡管北京的軍火庫「急劇」增加，但中國政府沒有要加入條約的意願。

北京則回應說其武庫與美國與俄羅斯的武庫相比相形見絀，准備 「在平等和相互尊重的基礎上」就戰略安全進行雙邊對話。

不評論習近平演說

普萊斯表示，華盛頓已經注意到中國領導人習近平在7月1日中國建黨百年儀式上的講話，但「不打算評論具體內容」。

他只說：「我認為本屆政府在幾個月的時間裡，一直非常清楚對中國共產黨的印象為何。」

習近平在講話中警告說，試圖欺負中國的外國勢力將「被打得頭破血流」，並說會繼續增強中國的軍隊，還承諾要實現台灣的「統一」，並在保護中國安全和主權的同時確保香港的社會穩定。

(路透社、法新社)

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