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威廉哈利合體揭幕黛妃雕像！談母「仍希望她陪著我們」
英國威廉王子和哈利王子兄弟1日再度合體、為亡母「威爾士王妃」黛安娜（Diana, Princess of Wales）的雕像揭幕，兄弟共同表示「我們仍希望她每天都和我們在一起」。
根據《BBC》報導，威廉哈利兩人此次合體備受關注，為4月愛丁堡公爵菲利浦親王（Prince Philip）的喪禮以來再度一同公開露面。兩人1日在肯辛頓宮（Kensington Palace）的花園出席雕像的揭幕儀式，同時這天也是黛安娜王妃的60歲冥誕。
隨後兩人也被捕捉到一同站在雕像前駐足的畫面，他們表示「我們記得她的愛、力量和性格，讓她成為世界各地向善的動力、使無數人的生活變得更好」。威廉和哈利也希望這座雕像「永遠被視為她生命和遺產的象徵」，同時向「世界上所有讓我們母親記憶猶新的人」致謝。。
雕像設置在宮內的「窪地公園」（Sunken Garden），肯辛頓宮表示，當黛安娜王妃還住在這裡時，這座花園是她「最喜愛的地方之一」。
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