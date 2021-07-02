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日經：美日在琉球群島奄美大島舉行聯合防空演習

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日本和美國周四距離台灣850公里的琉球群島舉行防空演習， 圖/取自推特
日本和美國周四距離台灣850公里的琉球群島舉行防空演習， 圖/取自推特

日本和美國周四距離台灣850公里的琉球群島舉行防空演習，在中共建黨100周年之際展現團結一致的立場。

日經新聞報導，在台海局勢緊張之際。這場演習目的在於展現美日聯軍在日本外島投放兵力的能力。金融時報（FT）報導，美日已就兩岸發生衝突展開兵推。

奄美大島一處位於山頭的要塞臨時部署車載的防空飛彈發射器，日本陸上自衛隊40人和美軍30人協同演練。這是日本首度將防空飛彈系統運送到奄美大島，模擬對付敵對戰機和飛彈的狀況。

在這次演習中，日本陸上自衛隊部署兩具中程防空導向飛彈發射器，美軍則部署兩具愛國者3型(PAC-3）防空飛彈系統。除未實施實彈射擊，一切都按照實際遭到攻擊的狀況演練。

這次演習是美日6月18日至7月11日東方之盾聯合軍事演習的一環。長達三周的演習中，共有3,000人參演，其中一次是在北海道舉行實彈演習。

日本陸上自衛隊花了三天，將裝備和人員由兵庫縣青野原陸運再海運運抵奄美大島，美軍則來自較近的沖繩縣嘉手納空軍基地。

北海道是日軍主要基地和訓練設施所在，琉球群島軍事設施較少，因此加強移防能力相當重要。

日本陸上自衛隊幕僚長吉田圭秀說：「奄美大島是琉球群島的中心部分，是日本國防的重心 ，地理位置上極其重要。」駐日美國陸軍指揮官沃爾准將則說，琉球群島對抗敵對勢力的力量薄弱，有必要展現兩國在緊急時聯合防衛外島的預備能力。

日本 演習 飛彈

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