距離大選不到3個月 德國綠黨總理候選人被控新書抄襲

距離德國聯邦議會選舉只剩不到3個月,綠黨推舉的總理候選人貝爾伯克(Annalena Baerbock)卻屋漏偏逢連夜雨,先是幾周前被控沒有向議會申報額外津貼與美化學歷膨風,接著被攻擊打算禁止短程國內航班與提高汽柴油稅,現在又被踢爆新書涉嫌抄襲。

Politico EU報導,德國媒體6月29日轉載奧地利維也納大學媒體研究員韋伯(Stefan Weber)的一篇部落格貼文,宣稱貝爾伯克新書《現在,我們如何更新我們國家》(Now. How We Renew Our Country)有多個段落直接取自不同的來源,卻沒有適當加註。

韋伯的專長是偵查抄襲,被媒體封為「剽竊獵人」(Plagiatsjäger)。據報貝爾伯克新書有5個段落被指抄自網站、報刊與聯邦政府機構的報告,都沒有加註來源。韋伯寫道,「文字抄襲在道德上不是正確的,如果你仔細觀察,就會發現多處侵犯版權」。

貝爾伯克獲得提名後強勢問鼎梅克爾接班人寶座,更讓綠黨聲勢超越執政的基督教民主黨(CDU)與姊妹黨巴伐利亞基督教社會黨(CSU),但隨後不斷傳出負面消息與一系列失誤,都讓民調往下滑。根據最新公布數字,綠黨已落後CDU/CSU達11.5%,距離排名第三的社民黨(SPD)也只有2個百分點。

儘管韋伯告訴《明鏡》,自己發現的段落「沒什麼石破天驚的」,但傷害可能已經造成,更引發媒體與政治人物的口水大戰。貝爾伯克的委任律師謝爾茨(Christian Schertz)隔日代為否認抄襲,稱指控內容缺乏任何根據,明顯又是另一起試圖中傷她的活動。綠黨競選發言人則上推特,稱混和貝爾伯克與抄襲的標籤「#Baerplag」是「打算人格暗殺」。