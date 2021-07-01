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白俄羅斯關閉歌德學院 德外交部：白俄羅斯恐更孤立

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德國外交部通報稱，白俄羅斯當局的這一決定是對歐盟制裁這個前蘇聯加盟共和國作出的回應。圖／德國之聲中文網
德國外交部通報稱，白俄羅斯當局的這一決定是對歐盟制裁這個前蘇聯加盟共和國作出的回應。圖／德國之聲中文網

德國外交部通報稱，白俄羅斯當局的這一決定是對歐盟制裁這個前蘇聯加盟共和國作出的回應。德外交部發言人在柏林對白俄羅斯方面的這一決定表示遺憾，並指出，此舉只會導致白俄羅斯在國際上更形孤立，受影響的首先是人民，他們將被剝奪從事社會和文化活動的更多機會。

這位發言人指出，歌德學院和德國學術交流中心的工作本有助於使德國和白俄羅斯「在社會和文化層面上相互有更多了解」。他強調，德國聯邦政府仍將繼續為此作出努力。

德國外交部的聲明還表示：「國與歐盟站在白俄羅斯人民一邊，支持他們要求尊重其基本政治權利的努力和願望。我們再次呼籲白俄羅斯當局進行真誠和包容性的全國對話，並對抗議運動的合法訴求作出回應」。

上星期，歐盟宣布對白俄羅斯實施廣泛經濟制裁，以回應該國迫使一架瑞安航空飛機在其境內降落以及對反對派的迫害。

今年5月底，一架瑞安航空公司客機在明斯克迫降，乘坐該班機的白俄羅斯博客作者普羅塔塞維奇（Roman Protassewitsch）被捕。 他是知名的批評政府人士，此前已流亡立陶宛。

作為對歐盟制裁的回應和抗議，白俄羅斯決定退出歐盟《東部夥伴關系計劃》。本周一，該國召回其駐歐盟協商代表，並敦促歐盟也暫時撤回其代表。

（德新社，法新社）

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