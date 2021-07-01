聯合國推五提案 廢全世界歧視法律

為實現性別平等，聯合國秘書長古特瑞斯30日在世代平權論壇上提出，平等分配權力、廢除世界各地的歧視性法律、經濟平等、制止針對婦女和女孩的暴力行為，以及讓年輕人成為數位社會中決策的一部分等優先推動事項，盼加速全球推動性平。

性別權力不平等

根據《聯合國新聞》報導，世代平權論壇30日在法國巴黎揭開序幕。古特瑞斯在論壇上表示，性別平等本質上關乎權力問題，世界中握有權力的仍以男性為主導，有必要透過實現性別平等，來有效解決權力問題，要在「全球性別平等加速計畫」的基礎上，啟動「五年行動之旅」。

聯合國婦女署執行主任恩格庫卡表示：「世界各地的婦女都被擠到了一個小角落裡。」她強調，作為管理者、議員、氣候變化談判者的女性，僅占總數四分之一，而且「在談判和平協議的人中，女性比重不到四分之一。」

提5個優先事項

對於性別平等的推動，古特瑞斯提出5個優先事項：首先，要平等分配權力；其次，必須廢除世界各地的歧視性法律，將其轉變為實質上的平等；第三，強調薪資、就業和社會保護方面的經濟平等；第四，新冠疫情期間，針對婦女和女孩的暴力行為激增，制止相關暴力必須是所有政策和目標的核心要素。

最後，古特瑞斯強調世代對話的重要性，讓年輕人成為數位社會中決策的一部分，這是「促進性別平等的另一項基本工具」。

同時，聯合國教科文組織（UNESCO）也承諾，未來5年內要在實現性別平等方面取得「明確進展」。UNESCO將為80多個國家的2800萬學習者提供高質量的性別變革型教學，支持女童教育；努力縮小數位性別鴻溝，提升女性科學家權力，並促進以合乎道德的方式運用人工智慧；在非洲，也會提升婦女在創意產業上的經濟權力。

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