偷嚐禁果被抓！印尼女被判鞭刑100下直接「打到昏厥」

印尼亞齊省（Aceh）是印尼唯一擁有執行伊斯蘭教法自治權的地區，以嚴格的「鞭刑」聞名。日前就有一名女性因為婚前性行為被處以100下鞭刑，台下更有民眾圍觀，由於責罰實在過於疼痛、該女性事後甚至昏倒癱軟，需要旁人攙扶。

根據《每日郵報》報導，這位匿名女性與其情人在亞齊省司馬威市（Lhokseumawe）接受刑罰，2人最終因婚前性行為被當地法院判處「公開鞭刑100下」。根據曝光的影片顯示，女人穿著白色長袍走上行刑台，而台下也聚集許多民眾圍觀，紛紛拿著手機錄下她接受伊斯蘭警察部隊和公共秩序局官員的鞭打。

經過共計100下鞭打後，女人竟全身癱軟暈倒在台上，執法人員此時立刻上前查看狀況，隨後將她攙扶下台。「同場」接受鞭刑的還有提供房間給兩人使用的男子、被鞭刑75下，以及另外兩名因飲酒被處以40下鞭刑的男性，

當地族長左奇夫力（Zulkifli）表示，該女人雖然在台上暈厥，但目前恢復狀況良好。

亞齊省民眾只要喝酒、通姦、婚前性行為或同性性行為、都會被處以這類公開鞭刑。儘管亞齊省官員2018年誓言要制止公開鞭刑，但根據統計，該省目前公開鞭刑的數量反而持續增加。