擊沉英艦也不會引發三戰？普亭：英美自知贏不了

俄羅斯總統普亭6月30日舉行年度馬拉松Call-in秀時，批評英國皇家海軍驅逐艦「保衛者號」（HMS Defender）日前侵犯俄國「領海」擺明就是「挑釁」，又稱美軍也插手此事，同時直言「挑釁者」知道他們贏不了，所以就算俄方擊沉英艦也不會引發第三次世界大戰。

路透與俄國官媒《RT》報導，普亭在Call-in秀披露，就在「保衛者號」開進俄方海域之前，美國一架戰略軍機從克里特島的一座機場起飛，並且朝著俄羅斯飛來。

不過，普亭也表示，儘管英美做出挑釁，兩國仍不希望發生衝突，因此世界現在正瀕臨一場世界大戰的說法不是真的，「就算我們把那艘船擊沉了，仍然難以想像世界將處於第三次世界大戰的邊緣。因為那些做出這事情的人知道，他們無法以勝利者之姿浮現，這是非常重要的事情」。

普亭也在節目推敲的確切原因，稱俄軍判斷英方想測試他們的反應，並認為自己跟美國總統拜登在近期峰會討論的事情可能提供一個理由，「為什麼要做出這樣的挑釁？為了什麼？想表明他們不尊重克里米亞人選擇加入俄羅斯聯邦，他們不承認某些事情？那好，他們可以保持不承認，但為何要這樣挑釁？」

普亭同時抨擊西方國家偽善，強調莫斯科年初收到抱怨後，就下令俄軍撤離烏克蘭邊境，「我們做到了，但他們非但沒有就此積極地回應，說『好，我們了解你們對我們憤怒的反應』。相反的，他們做了什麼？他們已經來到我們的邊界」。