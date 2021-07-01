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備戰釣魚台與台海衝突 英媒：美日秘密兵推軍演已年餘

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為今年五月底，日本海上自衛隊的P-3獵戶座海上巡邏反潛機飛越日本所稱的尖閣群島，中國大陸稱釣魚島，台灣稱釣魚台情景。美聯社資料照
圖為今年五月底，日本海上自衛隊的P-3獵戶座海上巡邏反潛機飛越日本所稱的尖閣群島，中國大陸稱釣魚島，台灣稱釣魚台情景。美聯社資料照

英國金融時報30日報導，美國與日本軍方為應對中國大陸與台灣發生衝突，一直在做軍事準備，從前美國總統川普執政最後一年就開始，拜登政府延續至今；一名官員認為，美日台迫切需建立三方共享機制，以獲取最新共軍訊息。

金融時報引述一名官員說法表示，美日台三方曾在2017年曾邁出重要一步，同意共享軍機代碼以辨別友軍。

自拜登上台後，日方越發高調關注台海，日本防衛大臣岸信夫3月發言與4月的美日聯合聲明均觸及台海情勢；日本朝日新聞報導，2021年防衛白皮書將首度提及，「台海穩定對日本國安與國際社會穩定至關重要。」

金融時報報導，自川普執政末年以來，美日軍方持續規畫應對東海與南海可能發生的衝突，雙邊合作包括最高機密的兵棋推演與軍事演習，最終目標是為台灣制定一個綜合戰爭計畫。

金融時報報導，美軍和日本自衛隊曾在南海進行聯合救災演練，及在釣魚台列嶼（日稱尖閣群島）附近更多的軍事演習，這都是為距離釣魚台350公里以外的台海衝突做準備。

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）接受金融時報訪問表示，這些演練都是有高度替代性的，例如救災兩棲登陸演練，將可直接適用於釣魚台或台海附近的衝突。

金融時報引述知情人士說法指，日本前首相安倍晉三在2019年，就決定因日益增加的中國對台以及對釣魚台威脅，擴大軍事計畫；這項工作在拜登總統上任、菅義偉接任日本首相後，仍持續運作。

此外，金融時報報導，美日外交官正在研究聯合軍事行動的法律問題；若台灣爆發戰爭，美國將仰賴日本空軍基地，中方為阻撓美國可能試圖摧毀日本基地，這增加東京被拖入衝突的可能性。

金融時報引述一名不具名官員說法稱，「美日迫切需要和台灣，建立攸關中國海軍和空軍行動資訊的三方共享機制；尤其是宮古海峽到台灣東部一帶，東北邊有日本監控，西南方有台灣掌握。」

這名官員表示，美台和美日分別共享訊息，但沒有三方共享；不能事到臨頭才急就章，要立刻著手。

日本 台海 釣魚台

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