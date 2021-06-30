影／俄方稱荷軍艦駛向「領海」 見軍機逼近立刻改航向

英國皇家海軍驅逐艦「保衛者號」（HMS Defender）23日開進克里米亞半島海域，遭俄羅斯戰機與海防艦開火示警後駛離。俄方現指荷蘭皇家海軍巡防艦「艾佛森號」（HNLMS Evertsen）隔天一度準備依樣畫葫蘆叩關，但一見到俄軍軍機在「安全距離」尾隨飛行，就「立刻」調整航向轉回原來的路徑。

「艾佛森號」與「保衛者號」均屬英國第21航艦打擊群（Carrier Strike Group 21），據俄羅斯國防部29日發布說法與影像，「艾佛森號」在中立海域航行時「改變航向」，並且「開始朝著克赤海峽（Kerch Strait）的方向移動」，俄軍則派出Su-30戰機與Su-24轟炸機以「防止侵犯」俄羅斯的領海。

俄方指出，俄軍軍機在荷方軍艦附近「以安全距離」飛行。當該艦「立刻」轉變航向到之前的路徑時，軍機即折返基地，任務全程均「按照領空使用的國際規則」，也成功阻擋該艦打算「侵犯」俄羅斯在黑海的邊界。

雖然荷方控訴俄羅斯軍機在國際海域騷擾「艾佛森號」達5小時，「危險地降低高度迫近」飛行及「進行模擬攻擊」。還指「艾佛森號」經過「數小時的恐嚇」，艦上電子設備也受到擾亂。但俄羅斯回應強調，俄軍只有在荷方軍艦改變航向，朝著俄羅斯領海前進後，才派出戰鬥機與轟炸機跟監。

俄媒同時指出，俄方僅在荷蘭國防部抱怨俄軍軍機的「不安全」行徑後，方就此事發布聲明與釋出影片。