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中國境外也干預！澳洲學術自由受侵害

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
人權觀察報告指出，中國會干預澳洲的學術言論自由，強迫學生與教師不得詆毀中國或支持民主。（photo by stevepb via pixabay, used under CC License）
人權觀察報告指出，中國會干預澳洲的學術言論自由，強迫學生與教師不得詆毀中國或支持民主。（photo by stevepb via pixabay, used under CC License）

中國監控的手竟伸到境外，要求在澳洲的中國留學生不得詆毀中國。非政府組織人權觀察發布報告表示，中國會進行境外監控與干預，甚至警告留學生不聽話會連累到在中國的親人。此外，許多教職員也表示會礙於壓力而自我審查相關教學內容。對此，校方與政府都嚴正表示學術自由不容干涉，將對此採取行動。

中國學生遭監控

根據《路透社》報導，國際非政府組織「人權觀察」發布調查報告，針對24名支持民主的中國學生（11名來自中國，13名來自香港）與22名開設中國相關課程的教職員。報告指出，中國會針對在澳洲的中國學生進行監控，若學生有批評政府或支持民主的言論，就會收到警告，甚至還會連累到在中國的親人。

人權觀察表示，審查與干預的行為在新冠肺炎疫情爆發後更為嚴重，因為許多學生都留在中國，須透過中國防火牆審查後才能對外連接到上課軟體。該報告的作者麥克妮爾認為，這已經嚴重的侵蝕了澳洲的學術自由精神。舉例來說，她發現有某堂線上課程就在這種壓力下，移除了對於1989天安門事件血腥鎮壓的描述。

教師也受到審查壓力

《英國廣播公司》引述報告指出，除了中國留學生，連在澳洲的教職員也受到要自我審查的壓力。在22名教師之中，有超過一半的教師都會自我審查，移除可能會惹火中國的內容。

教師會面臨來自「愛國的中國學生」以及網路上狂熱支持者的無情謾罵。報告就分享了一名女教師在中國社群媒體上，替遭中國學生瘋狂洗版的台灣學生發聲。所有受採訪的學者也一致認為自2013年習近平上台以來，中國民族主義有越來越高漲的趨勢。

針對這份報告，澳洲教育部長塔吉表示「十分憂心」，並強調政府早有作為並會加強行動。澳洲國會近期也正針對學術界的外國勢力干預進行調查，並預計在7月發布調查結果。澳洲大學聯盟執行長傑克森也表示學術言論自由不容干涉，並鼓勵學生舉報相關情形。

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