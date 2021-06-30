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性別暴力威脅女性 聯合國推性別平等

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
世界衛生組織數據顯示，2019到2020年期間，對女性的暴力事件大增83%，向警方通報的案件也增加64%。(Photo by pixabay)
世界衛生組織數據顯示，2019到2020年期間，對女性的暴力事件大增83%，向警方通報的案件也增加64%。(Photo by pixabay)

除了新冠疫情，全球女性現在還受到性別不平等對待的威脅！數據顯示，2019到2020年期間，對女性的暴力事件大增83%，向警方通報的案件也增加64%。聯合國婦女署執行主任恩格庫卡表示，30日開始為期3天的世代平權論壇，將針對強迫婚姻、性別暴力等女性「不足」的領域，研討解決方案及提供資助。

疫情加劇性別暴力事件

世代平權論壇在30日舉行，來自世界各地的領導人齊聚巴黎和在網路上，大力推動性別平等。該論壇是由聯合國婦女署召開，具有里程碑意義，由墨西哥和法國政府與青年和民間社會共同主辦，旨在加速性別平等。

根據《聯合國新聞》報導，在新冠疫情大流行的最初幾個月，聯合國估計隔離和封鎖，可能會每三個月導致高達1500萬起性別暴力案件。對此，聯合國秘書長古特瑞斯在英國獨立報的一篇評論文章上說：「可悲的是，這些預測似乎正在成真。」

世界衛生組織表示，有三分之一的女性在一生中遭受過暴力對待，且據「聚光燈倡議全球年度報告」，2019到2020年期間，暴力事件大增83%，向警方通報的案件也增加64%。古特瑞斯說：「從家庭暴力到性剝削、人口販賣、童婚、女性生殖器切割和網路騷擾，暴力厭女症在疫情大流行的陰影下蓬勃發展。」他也補充，疫情大流行加劇原先針對婦女和女孩的暴力行為。

籲各界推動性別平等

古特瑞斯表示，他在世代平權論壇上，將呼籲各國、企業、個人加入一項全球倡議，「結束威脅眾多婦女和女孩的健康、權利、尊嚴和生命的恐懼和不安全感。」

聯合國婦女署執行主任恩格庫卡受美聯社採訪時則表示，從週三開始，為期3天的世代平權論壇的目的是要解決和資助所有女性「不足」的領域，包括強迫婚姻、性別暴力及被迫輟學等，並確保她們的性與生殖健康及權利。

世界衛生組織數據顯示，2019到2020年期間，對女性的暴力事件大增83%，向警方通報的案件也增加64%。(Photo by pixabay)

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