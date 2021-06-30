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俄羅斯貨運飛船升空 將抵國際太空站

中央社 / 莫斯科30日綜合外電報導

俄羅斯今天成功從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射一艘無人太空貨運飛船，載著補給物資運往國際太空站（International Space Station）。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在聲明中說，這艘聯合號（Soyuz）火箭在莫斯科時間凌晨2時27分，從哈薩克大草原載著進步號（Progress）太空船升空，並抵達目標軌道。

進步號太空船預計將在7月2日莫斯科時間凌晨4時2分與國際太空站自動對接。

M-27M進步號太空船（Progress M-27M）載著超過470公斤的燃料、420公升的水與許多其他物資。

俄羅斯太空計畫聞名全球，包括在1961年首度將人類送上太空，並在1957年發射第一枚衛星「1號衛星」（Sputnik 1），所達成的種種成迄今仍令俄羅斯人引以為傲。

不過，過去10年俄羅斯遭受一連串挫敗，特別是失去了昂貴的衛星與進步號貨運飛船。

太空 俄羅斯 莫斯科

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