超過五千年前！新研究：「最早死於瘟疫之人」出土

新冠疫情肆虐全世界，但這並非歷史上人類首次面對大規模傳染性疾病。研究人員根據最新發現透露，生活在5000多年前的「狩獵採集者」是已知「最早死於瘟疫的人」。

據報導，大約5500年前、西歐的石器時代群體經歷了一段時間的人口大幅下降，普遍認為這一事件隨後促成東方人的大規模遷移。然後此前曾在石器時代的個體中發現「鼠疫」，其中包括一名來自瑞典農村群體的20歲婦女，故被認為是人口下降的解釋。

不過研究人員根據他們的新發現，懷疑在「狩獵採集者」中發現的病毒株的性質不太可能導致快速傳播的說法。德國克里斯蒂阿爾布希特大學（Christian-Albrecht University）、同時也是該研究的合著者的克勞斯基奧拉教授（Ben Krause-Kyora）表示「我們認為這些鼠疫耶爾森氏菌的早期形式並不能真正推動大規模爆發」。

研究團隊分析從埋在史前遺骸尖端或貝殼中的4個人的牙齒和顱骨中提取的古代DNA，這些遺骸可追溯到5300至5050年前，分別來自一名年輕女子、一名嬰兒和2名男子。研究團隊篩選已知病原體，其中包括鼠疫桿菌（一種引起瘟疫的細菌），發現其中一名20至30歲的男子不僅有鼠疫的DNA片段、還有蛋白質，表明他是死於此疾病，克勞斯基奧拉教授強調「迄今為止，他是已知最古老的瘟疫受害者」。

進一步的分析表明，該菌株可能在大約7200年前從其他形式的鼠疫桿菌中分離出來，使其成為已知最早的鼠疫菌株，並且與後來在新石器時代和青銅時代發現的菌株明顯不同。