美法達成合作共識 共同抵制中國擴張

中美雙方關係日趨緊張，為了共同抵制由中國主導「不自由」世界秩序，美國、法國最近達成共同捍衛自由國際互動與秩序的共識。但中共的外交態度也越發強硬，積極透過疫苗外交與一帶一路政策，持續擴張其在太平洋、非洲等地區的影響力。

美盼維持「自由秩序」

據紐約時報報導，美國國務卿布林肯於28日前往法國，與法國總統馬克宏進行會晤。會晤後，布林肯對媒體表示，美法合作的目標並非抑制或阻礙中國發展，而是希望維持「自由與開放的國際秩序」，並強調這是美法之間的共識。

布林肯強調，目前世界面臨兩個選擇，一是維繫目前的世界體系，二是「沒有全球秩序或中國主導的秩序」，且後者「本質上是非常不自由的」，並強調目前世界民主國家正受到嚴重威脅。而CNN認為，這是中美之間已經開始出現新冷戰的跡象。

然而，美國前總統川普曾對歐洲部份國家發起貿易戰，並選擇迴避與俄羅斯的衝突，即使現任總統拜登希望導正美國外交政策，但北約與歐盟國家仍對此持保留態度，馬克宏也對中國採取相對溫和的應對方式，並在北約及七國會議前隱晦表達對於北約組織攻擊中國的不滿。

中國續擴張影響力

對於中國方面，7月1日中國共產黨將迎來建黨百年，習近平對於內政、外交的態度也趨於果決強硬。CNN認為，中國不見得會如美國與其他西方國家擔憂的那樣，發動全球範圍的民主鬥爭，顛覆現有的世界秩序，但中國是否會將其治國的民粹主義、民族主義浪潮反應到全球外交政策上則有待商榷。

相對於美國積極透過外交訪問維繫與各國的合作關係，中國則在太平洋地區下足功夫，且一帶一路政策促使非洲等地修建了公路、港口、鐵路和通信網絡，同時擴大了北京與簽署國的經濟和安全影響力。

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