快訊

Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

新北開放接種莫德納疫苗 「這些人」明起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美法達成合作共識 共同抵制中國擴張

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
中美可能迎來新冷戰時代。（Photo by futureatlas.com on Flickr under CC2.0）
中美可能迎來新冷戰時代。（Photo by futureatlas.com on Flickr under CC2.0）

中美雙方關係日趨緊張，為了共同抵制由中國主導「不自由」世界秩序，美國、法國最近達成共同捍衛自由國際互動與秩序的共識。但中共的外交態度也越發強硬，積極透過疫苗外交與一帶一路政策，持續擴張其在太平洋、非洲等地區的影響力。

美盼維持「自由秩序」

據紐約時報報導，美國國務卿布林肯於28日前往法國，與法國總統馬克宏進行會晤。會晤後，布林肯對媒體表示，美法合作的目標並非抑制或阻礙中國發展，而是希望維持「自由與開放的國際秩序」，並強調這是美法之間的共識。

布林肯強調，目前世界面臨兩個選擇，一是維繫目前的世界體系，二是「沒有全球秩序或中國主導的秩序」，且後者「本質上是非常不自由的」，並強調目前世界民主國家正受到嚴重威脅。而CNN認為，這是中美之間已經開始出現新冷戰的跡象。

然而，美國前總統川普曾對歐洲部份國家發起貿易戰，並選擇迴避與俄羅斯的衝突，即使現任總統拜登希望導正美國外交政策，但北約與歐盟國家仍對此持保留態度，馬克宏也對中國採取相對溫和的應對方式，並在北約及七國會議前隱晦表達對於北約組織攻擊中國的不滿。

中國續擴張影響力

對於中國方面，7月1日中國共產黨將迎來建黨百年，習近平對於內政、外交的態度也趨於果決強硬。CNN認為，中國不見得會如美國與其他西方國家擔憂的那樣，發動全球範圍的民主鬥爭，顛覆現有的世界秩序，但中國是否會將其治國的民粹主義、民族主義浪潮反應到全球外交政策上則有待商榷。

相對於美國積極透過外交訪問維繫與各國的合作關係，中國則在太平洋地區下足功夫，且一帶一路政策促使非洲等地修建了公路、港口、鐵路和通信網絡，同時擴大了北京與簽署國的經濟和安全影響力。

【更多精采內容，詳見

法國 布林肯

延伸閱讀

法國傳統政黨贏地方選舉 馬克宏連任難

陸外交部：王毅29日視訊出席G20外長會議

以色列新外長晤布林肯 關切伊朗核協議承諾合作

布林肯喊話盟友：團結就是力量

相關新聞

小王與小三修成正果？英前衛生大臣與祕書已同居

與女秘書婚外情被踢爆後請辭的英國前衛生大臣韓考克宣布要和結縭15年的髮妻瑪莎離婚後，秘書Gina Coladangelo...

金正恩將在祖父故居原址建高級住宅區 犒賞有功人員

北韓勞動新聞29日報導，北韓國務委員會委員長金正恩決定在已故最高領導人金日成故居「5號私邸」建設高級住宅區，並向各部門有...

厄多安的「瘋狂伊斯坦堡運河計畫」：燒錢、雞肋、中資隱憂，百害而無一利？

「我們今天正翻開土耳其發展史的新頁！」，土耳其總統厄多安日前正式啟動規模達150億美元的伊斯坦堡運河（Kanal Istanbul）建設計畫，土國政府則強調此舉將有助舒緩博斯普魯斯海峽的航運壓力跟減低意外風險。但反對人士認為新運河成效不大，缺點還很多。更有評論認為，區域貿易、地緣政治與軍事平衡都將受到衝擊。

歪打正著！ 英前衛生大臣辦公室監視鏡頭被調過角度拍到偷情

英國前衛生大臣韓考克（Matt Hancock）5月6日在辦公室跟祕書Gina Coladangelo擁吻的監視畫面曝光...

美法達成合作共識 共同抵制中國擴張

中美雙方關係日趨緊張，為了共同抵制由中國主導「不自由」世界秩序，美國、法國最近達成共同捍衛自由國際互動與秩序的共識。但中共的外交態度也越發強硬，積極透過疫苗外交與一帶一路政策，持續擴張其在太平洋、非洲等地區的影響力。

法國傳統政黨贏地方選舉 馬克宏連任難

在剛結束的法國大區議會和省議會選舉中，傳統左派社會黨及傳統右派共和黨成為大贏家，包攬12個大區。總統馬克宏所屬「共和前進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。