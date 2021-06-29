首爾男酒駕撞死台女將開庭 死者親友要求嚴懲

在韓國攻讀博士的台灣學生曾以琳在首爾遭金姓男子酒駕撞死，韓國法院一審判8年，金男提上訴，法院7月7日開庭審判，曾女的親友再度發起請願連署書，要求嚴懲，讓韓國重視酒駕犯罪。

28歲的曾以琳是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，去年11月在韓國遭男子酒駕撞死，首爾法院一審今年4月14日宣判，判處8年徒刑，高於檢方求處的6年徒刑；金男不服提起上訴，法院將於7月7日開庭重審。

曾以琳的親友近日在網路上再度發起請願書連署，以英文及韓文2種語言敘述金男為3次酒駕慣犯且超速、闖紅燈，奪走曾以琳無辜的生命，要求給予金男「更嚴重的懲罰」，讓韓國社會重視酒駕犯罪。

曾以琳的父親、衛生福利部嘉義醫院麻醉科醫師曾慶暉今天接受中央社記者電訪時表示，法院7月7日將開庭重審，女兒的朋友昨天開始在網路上用英文及韓文2種語言發起請願書連署，希望民眾能幫忙連署。

曾慶暉說，他們將收集請願書，屆時開庭時透過律師呈給法官看，讓法官聽到社會的聲音，同時也讓韓國重視酒駕犯罪。

請願書指出，南韓近年酒駕案件攀升，每年約300條生命被酒駕奪走，根據「尹昌浩法」，肇事者可被求刑無期徒刑，此案肇事者被判刑8年，很難讓南韓社會重視、認知酒駕犯罪帶來的傷害，使「尹昌浩法」變得毫無意義。

請願書提到，肇事者第3度酒駕殺了曾以琳，這已不是錯誤而是他做的決定，法院判刑8年時他發誓終生悔改，然而判刑隔天就提出上訴，肇事者的家人忽視曾家訴求，到台灣來找他們，造成更大的傷害，這樣的犯罪行為不應被容忍，需要給肇事者更嚴重的懲罰。

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