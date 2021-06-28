日本千葉縣卡車撞小學生2死3重傷 駕駛酒測超標

日本千葉縣八街市一輛大卡車今天下午撞上當地小學放學隊伍，導致2死3重傷，警方以涉嫌過失傷害罪逮捕60歲的卡車駕駛梅澤洋，並驗出他酒測值超標。

日本千葉日報報導，今天下午3時25分左右，一輛卡車衝撞市立朝陽小學的放學隊伍，2名小學生當場死亡，另有3名6歲到10歲的兒童重傷且失去意識。

卡車駕駛梅澤洋供稱，他看到右側有影子之類的東西，於是向左閃避，結果撞到電線桿，之後又撞到小學生。

警方接獲通報趕赴現場，發現梅澤身上有酒味，對其進行酒測，結果驗出超過規定標準。

八街市教委會表示，發生意外的朝陽小學在2016年也曾發生類似事故，一起上學的小學生隊伍被車輛撞到，導致4人輕重傷；八街市的道路狹窄，對小學生相當危險。

日本放送協會（NHK）報導，警方指出，意外現場是有農田與住宅的郊區，道路寬度僅7公尺，道路沒有劃設中線也沒有人行道；肇事卡車目前以衝進田裡的樣子停在現場，警方正進行調查。

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