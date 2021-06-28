東京奧運會如何舉辦？怎麼顧及選手和居民安全？

東京奧運會是什麼樣子？有多少國內觀眾可以親自到場加油？

雖然面對的民眾的反對浪潮和抵制聲音，日本（Japan）東京奧運依然將正式於7月23日登場──這場因新冠肺炎而延宕整整一年的體育盛會，交織著全球運動員的夢想與期待，許多人的運動生涯，就等著這四年一度發光發熱的機會。

疫情當前，讓這場奧運面臨前所未有的衝擊，更成了史上第一次延期的賽事。在奧運歷史上，歷年來僅有三次停辦，分別是1916年因第一次世界大戰和1940年、1944年因為第二次世界大戰而停辦，但東京奧運不斷打破外界的停辦傳言，寄望以「韌性的象徵」精神，作為這黯淡時期的主軸。

「雖然存在著各種擔憂，但作為東京奧運的主辦國，我們並沒有考慮取消奧運會。」東京奧運組委會負責人橋本聖子（Seiko Hashimoto）表示，「我們充滿信心為奧運做足準備。」

好消息是，度過了1月和5月的兩波疫情高峰，日本當前的確診數有非常明顯下降的態勢，雖然離去年夏天時的水準還差了一大段距離，但在疫苗施打率漸漸提升的狀況下，也許能漸漸控制局勢。

然而，東京奧運會是什麼樣子？有多少國內觀眾可以親自到場加油？運動員、工作人員、志工和媒體在日本停留期間應遵守哪些防疫協議？《Japan Times》做出了解答。

運動員參加奧運前要遵守什麼規定？

根據《大會手冊》的規定，所有計畫參與奧運賽會的1萬5000名運動員在登機前都必須接受至少兩次的新冠肺炎篩檢，並在抵達後的每天都進行篩檢。

不過，為了方便運動員練習和備戰，運動員不會被要求進行14天的自我隔離，但其他工作人員和媒體等，則還是需要兩週的隔離。

此外，運動員抵達日本後，將要遞交一份全面的每日行程規劃，包含希望去哪裡、打算去哪裡以及如何抵達等，他們還必須在比賽前和比賽後各待在選手村內5天。

而運動員不得搭乘大眾運輸工具，除非參與的賽事較在遠的場地舉行。

如果違反協議會怎麼樣？

東京奧會表示，若不遵守防疫協議──不只是運動員、而是所有與會人員──都可能招致紀律警告、永久開除、罰款或撤銷媒體證等處置，最嚴重者甚至會被撤銷比賽資格。

雖然面對大量將進入日本的運動員、教練、同行團隊和工作人員，確實讓許多的防疫細節難以掌控，因此面對違規者將祭出警告、GPS追蹤等，以期達到限制的作用。

運動員必須接種疫苗才能參賽嗎？

不一定，不過大會將提供疫苗給予願意接種的運動員。

在5月初，國際奧會（IOC）主席托馬斯巴赫（Thomas Bach）宣布，東京奧運已與輝瑞公司（Pfizer Inc.）簽署了一項非約束協議，將為所有參加奧運的運動員提供疫苗。

雖然尊重每一個選手的意願，施打疫苗並不是強制性的，但托馬斯巴赫表示，他預計可以為選手村80％以上的人完成施打。

奧運的志工會遵守什麼樣的規定？

根據統計，在疫情爆發前，2020的東京奧運有8萬名志工報名，奧會表示，近期將依這些志工的「角色性質」和「與運動員接近的程度」為基準，替一部分的人進行篩檢。

迄今為止，已有1萬名志工退出奧運行列，大部分都是基於疫情的恐懼；而另有1000人因為前日本內閣總理大臣森喜朗（Yoshiro Mori）的性別歧視言論而退出，以表達對他的不滿，他也因此卸任東奧組委會主席。

國際媒體如何報導奧運比賽？

大會規定，記者必須在登機前兩天接受篩檢，並在抵達後的前三天每天接受篩檢。此外，海外記者將使用GPS進行監控，以確保他們不會跑到未提前申請的目的地。違反協議的人將失去採訪資格。

比賽期間觀眾是否可入場？

目前，外國的觀眾確定無法入場看比賽，但日本觀眾可以。

國際奧會日前與日本政府進行多方會談，最終決定開放觀眾入場觀賽，每場人數上限最多1萬人，若疫情升溫，隨時可能閉門比賽。

而入場的觀眾必須遵守戴口罩、不得大聲喧嚷、分流出入等規定，降低接觸的機會。

目前的狀況是，在奧運的比賽會場上，依然會有保持社交距離的觀眾，因為日本自2020夏天起便開始開放人們入場觀看體育賽事，但奧運的主要觀眾群不是現場的觀眾，而是全球守在電視機前的各國支持者。

（作者／魯皓平 本文出自2021.6.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）