中東局勢促聚首 埃約伊元首抗伊朗

埃及、約旦與伊拉克3國元首27日在伊拉克首都巴格達召開峰會，這也是埃及總統在1990年後首度出訪伊拉克，三方在會中討論對抗恐怖主義與加強經濟合作。不過外界分析，伊拉克的目的是想藉此強化自己在中東的地位。由於敘利亞、葉門，還有以巴衝突仍鉅，埃、約也都希望協助調停。

伊拉克外交部長符阿德受訪時透露，3方討論的範圍，從經濟、政治、大規模產業計畫，到藥物、農業殺蟲劑的貿易，還有敘利亞內戰、以巴衝突和葉門內戰等話題都有涉及。埃及還提到與衣索比亞在復興大壩建造問題的水源糾紛，最後3國一致同意要以政治手段解決敘利亞問題，並將難民遣返。

3國將加緊合作

根據《半島電視台》報導，埃及總統塞西、伊拉克總理卡迪米與約旦國王阿布杜拉2世於27日在伊拉克首都巴格達碰面，就中東區域局勢、彼此經濟互助等議題進行討論。這也是埃及總統自1990年第1次波灣戰爭以後，首次出訪伊拉克。3國在2019年組成聯盟，當年3月在埃及首都開羅舉行第1次峰會。

《阿拉伯新聞網》說，埃及與伊拉克原本在波灣戰爭後交惡，但近年來外交關係逐漸改善，除了建交以外，官員之間的來往也愈來愈頻繁。三方討論巴勒斯坦、打擊恐怖主義與經濟合作議題，埃及官方發表聲明指出，埃及希望能在最重要的區域問題與2國合作。

忌憚伊朗影響力

由於伊朗近日強硬派總統上任，將加強伊朗對外擴張的力量（如敘利亞、黎巴嫩真主黨與巴勒斯坦哈瑪斯），這次峰會被外界普遍認為，是要降低伊朗在中東的影響力，而與多國交壤的伊拉克，便是區域衝突中最理想的調停國。

敘利亞內戰自阿拉伯之春爆發後至今已10年，葉門長期以來都陷入政府與胡賽叛軍的衝突輪迴，讓葉門成為全世界人道危機最嚴重的國家，而以、巴問題更是猶太人與阿拉伯人長期以來的糾紛，從沙烏地、阿聯酋、卡達、科威特，到約旦、埃及與伊拉克，還有伊朗，中東各大國都在想辦法擴張自己的影響力。

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