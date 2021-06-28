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法地方選舉 馬克宏、勒龐上位失敗

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
原本選前聲勢看好的法國極右派國民聯盟，在這次地方大選中仍無法突破傳統政黨，未贏得任何大區席次。（Photo by Rémi Noyon on Flickr under CC 2.0）
原本選前聲勢看好的法國極右派國民聯盟，在這次地方大選中仍無法突破傳統政黨，未贏得任何大區席次。（Photo by Rémi Noyon on Flickr under CC 2.0）

法國地方大選第2輪結果27日出爐，由勒龐率領的極右派國民聯盟在關鍵的普羅旺斯大區輸給中右派的候選人，因此確定在這次選戰中盡墨。法國總統馬克宏的政黨亦然，因此法國大區還是由傳統的共和黨與社會黨掌握執政權。

極右派擴張受挫

根據《英國廣播公司》報導，法國近日舉行地方大區選舉的第2輪投票，在有大城馬賽、坎城的普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸（下稱普羅旺斯）大區中以超過10%的差距輸給中右派的共和黨候選人。這次選舉下來，勒龐營造的聲勢雖然浩大，卻無法獲得任何一個大區的勝利。

《歐洲新聞網》提到，原本極右派候選人馬拉尼在第一輪投票中以36%的得票率，領先31%的共和黨中右派候選人默瑟萊爾，但由於第一輪無人通過50%，因此要進行第2輪選舉，在開票尚未100%下，默瑟萊爾預估將拿下57.7%的選票，大贏馬拉尼超過10%。

馬克宏難突破

不過總統馬克宏也很失望，因為他創立的新政黨「共和國前進」未能獲得任何一個大區的勝利。他的政黨在2017年國會選舉中，吸收共和黨與社會黨的議員而成為目前國會最大的政黨，2021年選舉是該黨第一次參加地方選舉，但仍無法打破傳統左右派掌握的現況。

此次選舉的投票也低於30%。《英廣》分析，如果勒龐在這次選舉贏下任何一個大區，對於她2022年挑戰總統大位是非常好的墊腳石，在這次地方選舉中，她在北加萊海峽大區原本也頗有斬獲，一度讓外界擔心極右派這次可望打破傳統政治版圖，但在第2輪投票中還是輸給共和黨的候選人。

不過外界分析，勒龐獲得的票數還是很可觀，她如果想在2022年衝擊總統大選，可以找地方選舉中得票率比較高的地方出發。反而是馬克宏必須注意這次的低投票率，反映的是選民對於馬克宏整體施政的失望。

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投票率 共和黨

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