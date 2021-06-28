大阪環球影城攜手「鬼滅之刃」 限時企劃9月登場

日本大阪環球影城 (USJ) 28日宣布，將與人氣動漫「鬼滅之刃」首度攜手合作。這項合作企劃將於9月17日至明年2月13日限時舉行。

日媒ORICON NEWS報導，雙方的首次合作，環球影城將以壓倒性的規模和質量，將「鬼滅之刃」的世界搬到真實現實中呈現。遊客可體驗在眼前展開的激戰，包括主角竈門炭治郎的水之呼吸等，身臨其境的體驗「鬼滅之刃」人物華麗的劍術等。

從7月1日起，炭治郎與妹妹禰豆子將在USJ官方推特，預告雙方合作企畫的部分內容。這項合作案也請到「鬼滅之刃」聲優群錄音，其中也包括負責為炭治郎配音的聲優花江夏樹。

「鬼滅之刃」是從2016年2月開始連載的人氣作品，漫畫銷售突破1.5億冊。故事以大正時代食人鬼居住的世界為背景，賣炭的少年炭治郎在家人慘遭殺害後改變了自己的人生。為了讓倖存而變成鬼的妹妹禰豆子重新變回人類，而展開的討伐鬼的旅行。「鬼滅之刃」後改編為動漫，2020年10月在戲院上映，日本國內票房突破400億日圓、全球票房突破500億日圓。