土耳其啟動伊斯坦堡運河計畫 目標吸引外資流入？

總統厄多安26日出席一座橋梁的動土儀式，代表啟動規模150億美元的「伊斯坦堡運河」興建計畫的第一步，運河將連結黑海至馬摩拉海，當局表示將有助舒緩與博斯普魯斯海峽的繁忙海運壓力。

厄多安在伊斯坦堡西部薩斯雷迪爾（Sazlidere）橋梁動土儀式上表示：「今天，我們在土耳其發展史上翻開新的一頁。我們把伊斯坦堡運河視為是拯救伊斯坦堡未來的一項計畫，確保伊斯坦堡的博斯普魯斯和周遭居民性命與財產的安全。」

規劃中的伊斯坦堡運河總長45公里，與博斯普魯斯海峽平行，當興建構想在2011年被提出時還被形容為「瘋狂」，計畫於三年前復活，政府認為這條運河有助博斯普魯斯海峽舒緩航運壓力、減緩發生事故的風險。

但反對人士主張，這條運河除了難以達到目的外，還將對當地造成範圍廣大的生態破壞、增加地震帶來的危險，而且讓土耳其肩負沉重債務。厄多安說，預期2050年會有7.8萬艘船隻利用博斯普魯斯海峽通行，然而，官方數據顯示該海峽的航運量從2007年來已逐步下滑，當年有5.6萬艘船隻通過，目前僅剩約4萬艘。專家也質疑伊斯坦堡運河能夠商業收費的可能性，因為根據1936年簽署的蒙特勒公約，商船往來博斯普魯斯和達達尼爾海峽是幾乎免費且安全的。

日經新聞分析，厄多安期望靠這套大型建設計畫為經濟帶來新動能、創造就業，並且在2023年總統大選前提高個人政治聲望。不過，運河計畫在早已是高度分裂的土耳其內部引發歧見，而且也造成地緣政治問題，外界推測中國大陸或厄多安的地區盟國卡達可能扮演提供運河興建資金的角色。土耳其交通部長卡拉伊斯梅洛盧上周五透露，中國大陸、俄羅斯、荷蘭和比利時公司已表達參與出資的興趣。

厄多安表示，這條運河將在六年內完成，「注意，這不是一座噴泉的開工儀式。今日，我們是為世界上可當模範的運河之一奠基」。