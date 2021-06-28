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評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

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英國防機密文件丟在公車站？ 內含「與俄衝突細節」扯爆

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
英國有民眾22日行經南部一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」在克里米亞外海的行動，當局表示目前已經展開調查。美聯社
英國有民眾22日行經南部一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」在克里米亞外海的行動，當局表示目前已經展開調查。美聯社

英國有民眾22日行經南部肯特郡（Kent）的一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」（HMS Defender）在克里米亞外海的行動，當局表示目前已經展開調查。

據報導，一位匿名民眾22日在公車站後方發現多份機密文件、共計長達50多頁，其中一份是有關俄羅斯對皇家海軍「捍衛者號」上周通過烏克蘭克里米亞沿岸水域做出可能回應之討論，另一份則是北約部隊在撤離阿富汗後、英國特種部隊可能持續駐紮在阿富汗的計畫。

這位民眾在意識到文件的敏感性質後向BBC爆料。BBC調查後指出，這些包括電郵和PowerPoint簡報在內的資料「來自國防部一位高級官員的辦公室」。

對此英國國防部表示，有員工上周曾通知部內「一批文件遺失」、目前已經展開調查。英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）27日也稱「這種事不應該會發生」，強掉「當時已做出適當通報，內部也正對事發狀況進行調查」。

「捍衛者號」上周通過克里米亞時，俄羅斯以超過20架飛機、2艘海岸警衛隊船隻的陣仗作出回應。莫斯科國防部還表示「巡邏艦鳴槍示警，一架戰機甚至在驅逐艦航駛路徑投擲炸彈、迫使改變航道」。但英國政府否認這一說法，表示未遇到類似警告。

根據機密文件顯示，這起行動被英國高層稱為「Op Ditroite」，目的是想了解俄羅斯當局可能做出的相關反應。不過這類層級的文件居然被隨意遺留在公車站，讓英國國防部不免被外界質疑。

英國 國防部 俄羅斯

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