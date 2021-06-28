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拜登下令空襲伊拉克敘利亞邊境 報復伊朗支持的民兵
根據美國國防部發布的新聞稿，總統拜登（Joe Biden）27日晚間下令美軍對伊朗支持的民兵組織在伊拉克及敘利亞邊境地區建造的設施進行「防禦性的精確空襲」。
美國國防部發言人柯比（John Kirby）在新聞稿中指出，「之所以選擇這些目標，是因為伊朗支持的民兵利用這些設施對美國駐紮在伊拉克的人員和設施進行『無人機（UAV）襲擊』。具體而言，美國分別襲擊敘利亞2個、伊拉克1個作戰行動據點和武器儲存設施，以上設施皆靠近兩國之間的邊界」。
柯比更強調「正如這次的襲擊所表明的，拜登總統已經明確表示他將採取行動『保護美國人員』。鑑於伊朗支持的團體針對美國在伊拉克的利益進行一系列襲擊，總統指示採取進一步的軍事行動來破壞和阻止此類攻擊」。
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