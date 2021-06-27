Delta肆虐未平 英衛生部長性醜聞請辭

大官犯法，與庶民同罪！英國衛生部大臣近日因為違反社交距離規定，與女同事接吻而宣布請辭，反對黨也不滿他讓英國疫情失控，認為應予解雇。英國雖然每百人已接種113劑疫苗，且6月原訂將要解封，但因為印度Delta變種病毒的影響，導致疫情又急速升溫，單日確診人數從千人飆升至萬人。

親吻女同事惹議

根據《英國廣播公司》報導，已婚的英國衛生部大臣漢考克近日因為被拍到違反社交距離，與已婚的女同事克拉丹葛洛親吻，經由小報《太陽報》揭露後，漢考克在龐大輿論壓力下向英國首相強森請辭，強森26日表示雖然遺憾，但還是允許他辭職。

《紐約時報》提到，唐寧街10號隨即也宣布，將由曾任德意志銀行董事總經理，前任英國內政大臣與財政大臣，現任下議院議員的賈偉德接任衛生部大臣。漢考克也在辭職時，於推特發布道歉影片表示，他理解民眾為了對抗疫情所做的犧牲與努力，而他沒有遵守相關規範，因此必須辭職。

Delta疫情升溫

對此，工黨黨魁克默表示，雖然漢考克本來就應該辭職，但不該是自己下台，而是強森應該解雇他；蘇格蘭民族黨下議院黨鞭布萊克福也批評強森領導抗疫失敗，他跟漢考克早該下台負責了。不過，雖然英國的疫情在1月創下高峰，但在3月左右就控制下來，5月甚至有單日零確診死亡的記錄。

不過據《路透社》報導，在Delta變種病毒肆虐下，英國5月中的單日確診案例開始飆升，從2千多人一路攀升至24日最高曾達16705人，也讓英國暫緩原定的解封日程。德國與法國則呼籲歐盟要儘速設立旅遊禁令，防止Delta病毒侵襲疫情仍居高不下的歐洲。

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