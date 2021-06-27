疫情加劇毒品依賴 聯合國籲合作防堵

新冠疫情助長全球吸毒人數增加，聯合國呼籲各國加強合作，防堵毒品販運和藥物濫用！受疫情衝擊，精神健康問題在全球呈上升趨勢，導致藥物濫用的風險提升。聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利呼籲，各國政府需要擴大預防和治療方案，以及監測和預警機制。

疫情使有心理健康問題的民眾增加，由於精神狀況問題可能使藥物濫用風險提升，且疫情衝擊加劇失業，潛在的社會經濟壓力也會加速人們對這些藥物的需求。

疫情致藥物濫用增加

根據《聯合國新聞》報導，新冠肺炎危機已使100多萬人陷入極度貧困，並大幅加劇失業和不平等，去年全球已失去2.55億個就業機會。精神健康問題也在全球呈上升趨勢，這些因素有可能刺激藥物濫用失常（drug use disorder）的增加。此外，在疫情大流行期間已觀察到吸毒模式發生變化，包括大麻和非醫療用途的藥物鎮靜劑的使用增加。

另則《聯合國新聞》指出，聯合國毒品和犯罪問題辦公室發布的《2021年世界毒品報告》顯示，過去十年與毒品相關的死亡人數幾乎增加近兩倍。此外，2019年10%的愛滋病毒病例是由於人們給自己注射毒品。

與科技、航運合作防堵

聯合國秘書長古特瑞斯表示，武裝團體和恐怖分子從非法毒品貿易中獲利，且疫情大流行期間造成的經濟衝擊，使數百萬人更容易受到毒品犯罪和種植非法作物影響。他指出，越來越多毒販利用合法貨物貿易和郵政服務來運輸其非法產品，因此與科技公司、郵政、快遞服務及航運公司的合作，在打擊毒販的戰鬥中是不可缺少的。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利也呼籲，各國政府需要擴大循證預防和治療方案，以及監測和預警機制，以幫助低收入國家發現和應對新成癮物質及其使用趨勢。

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