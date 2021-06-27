快訊

7月12日有望解封？ 醫分析確診數下降但有「變數」：需要勇氣

10日才打嬌生疫苗 INFINITE隊長金聖圭確診中斷所有工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情加劇毒品依賴 聯合國籲合作防堵

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

新冠疫情助長全球吸毒人數增加，聯合國呼籲各國加強合作，防堵毒品販運和藥物濫用！受疫情衝擊，精神健康問題在全球呈上升趨勢，導致藥物濫用的風險提升。聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利呼籲，各國政府需要擴大預防和治療方案，以及監測和預警機制。

疫情使有心理健康問題的民眾增加，由於精神狀況問題可能使藥物濫用風險提升，且疫情衝擊加劇失業，潛在的社會經濟壓力也會加速人們對這些藥物的需求。

疫情致藥物濫用增加

根據《聯合國新聞》報導，新冠肺炎危機已使100多萬人陷入極度貧困，並大幅加劇失業和不平等，去年全球已失去2.55億個就業機會。精神健康問題也在全球呈上升趨勢，這些因素有可能刺激藥物濫用失常（drug use disorder）的增加。此外，在疫情大流行期間已觀察到吸毒模式發生變化，包括大麻和非醫療用途的藥物鎮靜劑的使用增加。

另則《聯合國新聞》指出，聯合國毒品和犯罪問題辦公室發布的《2021年世界毒品報告》顯示，過去十年與毒品相關的死亡人數幾乎增加近兩倍。此外，2019年10%的愛滋病毒病例是由於人們給自己注射毒品。

與科技、航運合作防堵

聯合國秘書長古特瑞斯表示，武裝團體和恐怖分子從非法毒品貿易中獲利，且疫情大流行期間造成的經濟衝擊，使數百萬人更容易受到毒品犯罪和種植非法作物影響。他指出，越來越多毒販利用合法貨物貿易和郵政服務來運輸其非法產品，因此與科技公司、郵政、快遞服務及航運公司的合作，在打擊毒販的戰鬥中是不可缺少的。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利也呼籲，各國政府需要擴大循證預防和治療方案，以及監測和預警機制，以幫助低收入國家發現和應對新成癮物質及其使用趨勢。

【更多精采內容，詳見

毒品 疫情 聯合國

延伸閱讀

兩男不敢具名託運毒包裏 返家途中自撞車禍被查獲

南市校園防毒6都前茅 每校有新興毒品擬真教具

為毒品飛車搶夜歸女移工 男與友人一萬花到剩六百被逮

年輕女子坐馬路旁 員警上前關心意外查獲毒品

相關新聞

從俄亥俄州起跑 川普將展開復仇之旅

美國前總統川普今天將重回俄亥俄州，舉辦他離開白宮後首場選舉形式的大型活動。他將由此展開連串露面，在明年期中選舉前鼓舞支持...

英媒：已辭職的英衛生大臣與「小三」是真愛 已提離婚

英國太陽報25日在頭版刊出已婚的英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在辦公室擁吻女助理的照片，韓考克身為防疫總...

疫情加劇毒品依賴 聯合國籲合作防堵

新冠疫情助長全球吸毒人數增加，聯合國呼籲各國加強合作，防堵毒品販運和藥物濫用！受疫情衝擊，精神健康問題在全球呈上升趨勢，導致藥物濫用的風險提升。聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利呼籲，各國政府需要擴大預防和治療方案，以及監測和預警機制。

Delta肆虐未平 英衛生部長性醜聞請辭

大官犯法，與庶民同罪！英國衛生部大臣近日因為違反社交距離規定，與女同事接吻而宣布請辭，反對黨也不滿他讓英國疫情失控，認為應予解雇。英國雖然每百人已接種113劑疫苗，且6月原訂將要解封，但因為印度Delta變種病毒的影響，導致疫情又急速升溫，單日確診人數從千人飆升至萬人。

佛州大樓崩塌添第5死 3年前即有工程師示警

美國佛羅里達州邁阿密近郊一棟公寓大樓24日崩塌，已知5人喪命、156人失聯，搜救人員不放棄希望，持續尋找生還者，但3年前...

【第一配偶】德國超邊緣第一先生：奉行閉嘴哲學 拒搭專機寧搭廉航 連梅克爾都不小心忘了他

政治人物的伴侶通常會有發光發熱的時候，但對於約阿希姆·紹爾（Joachim Sauer）來說，這種時刻從不存在。他是誰？一位72歲的理論化學系教授，或許他的另一個身分會更令人有感，像是德國總理梅克爾的丈夫、「德國鐵娘子」的另一半。 沒聽過他的名號也沒關係，因為就連德國人也覺得紹爾低調到沒有存在感。這要怪他長年不跟媒體打交道，也鮮少與妻子出席公開場合，是個連記者都放棄去訪問的男人。然而，這就是紹爾的全部嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。