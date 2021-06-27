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英媒：已辭職的英衛生大臣與「小三」是真愛 已提離婚

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
英國衛生大臣韓考克的友人說，韓考克(右)對「小三」柯拉丹吉洛(左)是真愛，兩人已交往6周，是「相愛的一對」。美聯社
英國衛生大臣韓考克的友人說，韓考克(右)對「小三」柯拉丹吉洛(左)是真愛，兩人已交往6周，是「相愛的一對」。美聯社

英國太陽報25日在頭版刊出已婚的英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在辦公室擁吻女助理的照片，韓考克身為防疫總指揮竟違反社交距離的防疫規定，已向首相強生請辭獲准，英國每日郵報報導，韓考克24日晚間得知自己的婚外情將曝光後，已對妻子說，他要離婚。

友人說，韓考克對「小三」柯拉丹吉洛(Gina Coladangelo)是真愛，兩人已交往6周，是「相愛的一對」。韓考克已向妻子瑪莎(Martha)表示，他將離開她。

42歲的韓考克與43歲的柯拉丹吉洛在1990年代就認識，兩人就讀於牛津大學同一個學院，從大學時代就是「最親近朋友」，目前都已婚。

漢考克去年初請柯拉丹吉洛擔任無給顧問，合約6個月，期滿後再聘請她擔任年薪1萬5000英鎊的衛生部委員會職務，緋聞曝光後，柯拉丹吉洛也已辭職。

保守黨內消息人士指出，兩人形影不離，「他們非常親近，她的身分地位有點神秘，但她一直跟在他身邊，出席每場會議。」

韓考克辭職後，首相強生辦公室表示，由前財政大臣賈維德（Sajid Javid）接替他的職務。

韓考克在辭呈中表示：「人民在此疫情期間犧牲那麼多，當我們令他們失望時，我們必須誠實以對。」

強生回覆表示：「很遺憾接到辭呈，你應該為你的成就感到自豪，不只在防疫上。我很感謝你的支持，且深信你對公共服務的貢獻絕對沒有結束。」

強生原本拒絕開除韓考克，認為韓考克26日公開道歉後，這件事已落幕。但黨內和在野黨要求韓考克下台的壓力如排山倒海而來。

韓考克在宣布辭職的影片中說：「我最不樂見在我們全心全意帶領大家擺脫疫情之際，讓我的私生轉移焦點。我再度為我違反防疫規定道歉，並向我的家人和所愛的人道歉，我現在必須陪伴我的孩子。」

太陽報披露的監視器影像可見，漢考克先從門縫觀察辦公室外的狀況，確定沒有人走過來，就把門關上，身體直接靠在門上，免得有人突然闖進來，隨後與柯拉丹吉洛擁吻。

此事發生在5月6日，當時政府尚未解除防疫禁令，也就是禁止在自宅以外與人親密接觸。漢考克自己還公開籲請民眾小心肢體接觸。

英國保守黨內消息人士指出，韓考克與「小三」柯拉丹吉洛形影不離，「他們非常親近，她的身分地位有點神秘，但她一直跟在他身邊，出席每場會議。」法新社
英國保守黨內消息人士指出，韓考克與「小三」柯拉丹吉洛形影不離，「他們非常親近，她的身分地位有點神秘，但她一直跟在他身邊，出席每場會議。」法新社

強生 英國 疫情

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