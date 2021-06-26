深度解讀／中國大陸打擊澳洲？大堡礁讓兩國再起爭執

聯合國教科文組織（UNESCO）下屬的世界遺產委員會（World Heritage Committee）日前宣布建議把澳洲知名世界自然遺產大堡礁列為「瀕危」。

澳洲聯邦政府對此決定表示強烈不滿。

大堡礁地處澳洲昆士蘭州，是當地最具國際影響力的旅遊勝地之一。

《澳洲》報分析認為是中國利用自身在世界遺產委員會擔任主席之便報復澳洲。

但是詹姆斯庫克大學（James Cook University）環境問題專家王茹涵博士（Zoe Wang）在接受德國之聲採訪時表示，大堡礁處於瀕危狀態已經是事實。

「肉眼可見的破壞」

「我所在的詹姆斯庫克大學就在大堡礁的旁邊，每一次坐飛機的時候其實都可以俯瞰大堡礁。」王茹涵介紹說，「其實你用肉眼就已經可以看出珊瑚礁被破壞的情形已經是非常嚴重。」

大堡礁曾經分別在2016、2017和2020年多次出現過嚴重的「白化」現象。

所謂「白化」指的是珊瑚體內帶有多種顏色的共生藻因為環境變化而死亡，因為只有灰白色的珊瑚蟲存活而使得珊瑚礁顏色變白。由於共生藻為珊瑚蟲提供能量，共生藻的死亡也會連帶珊瑚死亡，因此是嚴重的珊瑚病理現象。

「『白化』最主要的原因就是因為海水的溫度上升，也就是因為全球暖化所導致的，」王博士解釋說。

她認為，除了氣候變化的影響之外，昆士蘭州的農業和礦業也對大堡礁造成了破壞。

「農業和礦業造成的水質污染，也是一個非常大破壞的原因，」她說，「大概有60%的這個珊瑚礁都受到了破壞，這是世界遺產委員會出台建議最大的原因。」

澳洲是在擔心大堡礁的經濟效益嗎？

大堡礁對於澳洲旅遊的貢獻功不可沒，臨近的城市凱恩斯就是因為這片自然遺產而興起的國際旅遊城市。《澳洲人》報分析，大堡礁涉及64000個工作崗位和64億澳元的旅遊收入。

「如果沒有大堡礁旅遊的話，凱恩斯整個經濟就會消失，居民的生計就會受到非常大的影響，」王茹涵博士介紹說。

她認為，如果宣布大堡礁「瀕危」，聯合國教科文組織就會派人進行調查，相當於「留校察看」，一旦澳洲在未來保護不力，大堡礁可能被教科文組織從世界自然遺產名錄上除名，這樣會對觀光旅遊業造成致命打擊。

但是王博士認為，相比於經濟損失，澳洲政府真正在乎的是「面子」問題。

她說，很多戰亂和發展中國家對於世界遺產的保護不得當而導致境內世界遺產被教科文組織「點名」批評，但是「澳洲都既不是一個戰亂國家，也不是一個缺乏經費的國家，大堡礁卻被認為沒有妥善管理而列入被批評的名單，這對澳洲來說是非常沒有面子的一件事情。」

中國是不是在打擊澳洲？

澳洲政治人物對於此次世界遺產委員會的決定深感不滿。

昆士蘭州出身的國家黨聯邦眾議員鮑勃．卡特（Bob Katter）在議會質詢時間指出，中國在擔任遺產委員會主席期間建議把大堡礁列為「瀕危」，是「對澳洲主權的破壞」。

澳洲環境部長蘇珊．雷（Sussan Ley）表示強烈反對這一建議，並稱此舉背後有政治因素。

詹姆斯庫克大學卓越研究中心任職的特裡．休斯（Terry Hughes）則認為澳洲聯邦政府怪罪中國是在轉移矛盾。

作為休斯的同事，王茹涵博士也表達了類似的觀點。

「我個人並不認為教科文組織的評議是沒有經過科學根據的，或者是說遭受到政治操控的。」

王博士介紹說，在2015年的時候，教科文組織就評估過，當時要將大堡礁列入瀕危名單，但是當時澳洲先收到了消息，並花了非常大的精力去說服當時的委員會，讓他們不要做出類似決定。

「當時澳洲做出了一些承諾，就是說會制定一些方案，多撥一些經費來保護大堡礁，但是執政的自由黨在氣候變化的政策上幾乎是毫無作為，」她說。「氣候變化是導致珊瑚『白化』的主要原因，但是自由黨連零碳排放的承諾都沒有，在氣候變化問題上沒有誠意。」

此外，王博士還提到了昆士蘭州飽受爭議的大型煤礦阿達尼。

「阿達尼露天煤礦的開采會造成非常嚴重的水污染並且掠奪水資源，並且最終增加碳排放。澳洲政府這幾年在氣候政策上開了倒車。」

阿達尼煤礦由印度投資，該煤礦項目還包含煤炭港口和排污項目。

早在2014年澳洲政府就同意阿達尼項目在大堡礁附近建港並允許煤礦向珊瑚礁水域傾倒廢水和廢渣。此舉遭到聯合國教科文組織譴責。

目前為了應對世界遺產委員會最新出台的決定，澳洲聯合加拿大、英國、法國、印尼、泰國、匈牙利、波蘭、孟加拉國、菲律賓、土耳其和西班牙駐聯合國教科文組織大使致信總幹事阿祖萊，希望不要把大堡礁列為「瀕危」。

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