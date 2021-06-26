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遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋！

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遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋！

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
巴科特（中間）在親友與律師護送下步出法院。法新社
巴科特（中間）在親友與律師護送下步出法院。法新社

法國40歲女子巴科特（Valerie Bacot）遭前繼父兼丈夫波萊特（Daniel Polette）虐待多年後，最終在2016年開槍擊斃波萊特。巴科特25日獲法院判刑4年，其中3年緩刑，由於她先前已遭羈押一年，因此當庭獲釋，離開法院時，獲得在場民眾一片掌聲。

巴科特在法院外向記者表示，「我要感謝法庭以及我從大家那邊得到的支持。現在是為所有其他女性和受虐者進行全新一場抗爭的時候」。

巴科特表示，自己並沒有鬆了一口氣，而是身心皆被掏空。巴科特的律師說，「正義得到了伸張，我們特別感動。她（巴科特）今晚會回到她孩子的身邊，對我來說這是一大勝利」。

巴科特在5月出版的暢銷書自傳《舉世皆知》中坦承犯案，並表示，比自己大25歲的波萊特，在她12歲時就開始強暴她。

而最令人無助的是，巴科特的母親知道一切卻沒有出面阻止。後來，波萊特因強暴未滿15歲的未成年人被判入獄兩年半。巴科特回憶道，波萊特出獄回家後繼續虐待自己，17歲就懷了波萊特的孩子，無奈之下只好與波萊特結婚。

在18年的時間裡，巴科特和波萊特共育有4名孩子，但是波萊特控制著巴科特不讓她出門，除了毆打、強暴外，波萊特還強迫巴科特在車上賣淫。而令巴科特沒想到的是，波萊特也會強暴自己年僅14歲的女兒，並訓練女兒從事賣淫生意。

2016年3月，巴科特在某次接客時，抓住機會搶了波利特的槍並朝他開槍。在兩個兒子及女兒的男友協助下，巴科特在森林中掩埋了波科特的屍體。但女兒男友的母親後來報了警，2017年10月，巴科特被捕。

不過，在巴科特的自傳出版後，案件引發高度關注，大眾認為巴科特殺夫情有可原，逾70萬人連署請求法國總統法克宏赦免巴科特。

這起案件令人聯想到法國婦女索維奇（Jacqueline Sauvage）一案，她與孩子們連續被丈夫虐待多年，索維奇2012年用獵槍射殺丈夫後因謀殺罪被判處10年監禁，但在服刑三年後，她獲得時任總統歐蘭德（Francois Hollande）赦免。

巴克特（中間）步出法院後獲得民眾一片掌聲，被大批媒體包圍。法新社
巴克特（中間）步出法院後獲得民眾一片掌聲，被大批媒體包圍。法新社

法國 賣淫

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