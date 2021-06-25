聯合國人權專員：中國不合作也要調查新疆拘押營

人權活動人士和西方外交官員認為，即便沒有中國的合作，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）也應該對新疆維吾爾人的處境進行調查。有跡象表明，巴切萊特可能對中國的拖延已經失去耐心。

巴切萊特本周一（6月21日）表示，她希望今年就包括新疆在內的訪華條件達成一致，就有關維吾爾人遭到大規模拘押、酷刑和強迫勞動的指控進行調查。

中國政府否認所有關於踐踏維吾爾人和其他穆斯林的人權的指控，稱其在新疆地區的拘留營地是為了打擊宗教極端主義而設立的職業培訓場所。

周二，以加拿大為首的45個國家在聯合國人權理事會上發表聯合聲明，指出北京必須允許聯合國人權事務高級專員巴切萊特和其他獨立觀察員「立即、有意義和不受限制地進入」新疆考察，並結束對維吾爾族和其他少數民族的「任意拘留」。

中國拒絕了這一聲明，認為其具有政治動機，干預中國主權。常駐日內瓦代表團發言人劉玉印同一天做出回應，表示「歡迎人權高專訪華並參訪新疆」，但「此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂『調查』」。

隨後，巴切萊特提示聯合國人權理事會，她還有其他選擇，同時仍會繼續與中國就此訪問進行談判。這場談判從2018年9月開始，拖延至今。

巴切萊特在周二說，「與此同時，聯合國人權事務高級專員辦事處將繼續深入分析和評估在新疆發生的侵犯人權模式的指控。」

巴切萊特有權在沒有安理會授權或相關國家邀請的情況下，遠程收集人權侵犯行為的證據。她和一位前任就以這種方式對委內瑞拉、克什米爾爭議地區和土耳其東南部的安全部隊殺戮行為進行了調查。

國際NGO組織人權觀察的負責人羅斯（Kenneth Roth）上周告訴記者：「聯合國沒有對新疆發生的事情進行正式評估。鑑於北京的否認，我們需要這樣的評估。」

今年，人權觀察和大赦國際記錄了他們認為在新疆發生的涉嫌的反人類罪行為。

國際人權服務社（ISHR）的中國問題專家布魯克斯（Sarah Brooks）說，「接下來的事情就是人權事務高級專員巴切萊特要站出來——絕對不能讓人誤以為中國的合作是她工作的前提條件。」

（路透社）

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