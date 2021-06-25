後梅克爾時代 德國對華政策將轉彎？

德國總理梅克爾即將在今年九月的德國大選後卸任。最新民調預測，目前由梅克爾的聯盟黨（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成的大聯合政府時代即將終結，政黨將開始重新洗牌，綠黨或自民黨有望參與執政。這兩黨都曾批評梅克爾在對華政策上將經濟考量置於優先地位。若未來自民黨或綠黨加入組成下屆政府，德國未來的對華政策是否會有所轉變，成為值得關注的話題。

聯盟黨本周發布的競選綱領中宣布其對華政策稱，在德國對外關係方面，「最大的外交和安全政策挑戰如今來自中國。中國是競爭者、合作夥伴，但也是制度性對手」。綠黨總理候選人貝爾博克（Annalena Baerbock）今年四月就表示希望德國對中國的全球野心採取更強硬立場。

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）高級分析師Ariane Reimers周四（6月24日）發表分析文章指出，在此次德國大選中，中國扮演了更重要的角色，各黨在競選政策中幾乎都囊括了中國政策，切入的角度包括地緣戰略挑戰、市場准入條件和人權狀況，而每個政黨關注的角度都有所不同。

墨卡托中國研究中心制作了德國六大政黨對華政策的分析表格， 從表上可以看出，除了左翼黨（Linke）和選項黨（AFD），其他政黨都認為應進一步發展歐中策略，提升歐洲在數位化和技術等領域競爭力，並一致要求公平經濟關係。社民黨和綠黨有意與中國在氣候議題上合作；社民黨、綠黨和自民黨皆譴責了新疆及香港的人權及自由狀況；綠黨和自民黨則表達對台灣的支持。此外，聯盟黨和綠黨在競選綱領中都明確提到應利用跨大西洋合作與中國抗衡。

作者Ariane Reimers總結分析，聯盟黨主要強調中國對外交及安全政策構成的挑戰；綠黨則關注人權狀況及氣候議題；社民黨譴責了新疆和香港局勢，但表達對話意願；自民黨競選綱領中涉及中國的部分主要聚焦於人權議題、法治安全以及擴大對台關系。左翼黨在對華批評上較為保留，希望保持對等立場。選項黨一方面支持德國參與「一帶一路」的倡議，同時又批評中國通過孔子學院干涉海外事務，被認為是自相矛盾。

文章還指出，聯盟黨沒有在競選綱領中提到人權狀況，而社民黨、綠黨和自民黨則達成了共識。綠黨及自民黨在政見中更深入探討了相關議題，包括中國存在的強迫勞動狀況、香港局勢、對公民的監控等。

值得一提的是，有望成為梅克爾接班人的拉舍特本周二在德國聯邦工業協會（BDI）組織的會議上曾表示：「我支持政府的中國策略…（在人權議題方面）我們必須向北京表達關切，但沒有必要徹底改變我們的對華政策。」拉舍特稱，與中國開啟新冷戰不是正確的做法。

墨卡托分析師Ariane Reimers認為，從各政黨的競選綱領看來，可以預期大選後對華政策會出現轉變。「目前德國的中國政策是雙邊導向，尤其是在經濟利益方面。未來更強的歐洲導向將會與現有的策略形成對比。在5G辯論中亦然，各黨至少都含蓄表達了支持歐洲解決方案，並對依賴外國數字技術的做法提出警告。若自民黨和綠黨加入未來的聯邦政府，可能會對中國採取更強硬的態度。」

但該文作者也強調，競選綱領只是意向聲明，未來德國的中國政策走向還要等到組閣談判時才會變得明朗。

（Merics，路透社）

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