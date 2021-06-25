印中關係緊張 推動新德里加緊邊區基礎建設

印中圍繞實際控制線的邊界糾紛陷入僵局，而在條件艱苦，氣溫可以驟降至零下40攝氏度的拉達克山區，新的隧道和道路正在建設之中，就連最偏遠的邊境村莊現在也有了太陽能光纜、電話和互聯網。龐公區 （Pangong sector）地方議員康喬可．斯坦津（Konchok Stanzin）說，「在去年印中爆發邊境衝突後，這裡的道路和互聯網等基礎設施建設都加快了步伐。」不過，從去年以來，這一前哨地區也出現了大規模軍隊部署。

旅遊業遭殃

班公錯湖是世界上海拔最高的內陸湖，橫跨拉達克東部和西藏西部。這裡曾是去年是兩國軍隊發生衝突的摩擦點。不過今年二月，雙方都同意

脫離接觸。從那時起，一條與湖泊南岸平行的狹窄道路開始建設。這條24英尺寬的道路已經通到拉克（LAC），將曼村（Man）、梅拉克村（Merak）和楚舒勒村（Chushul）等連接在一起。然而，對於曼村的丹增多吉（Tenzin Dorjee）來說，新的道路和橋梁卻預示著麻煩即將到來。自去年以來，通行在該地區的印度軍車有所增加。60歲的丹增多吉說，「直到去年，這裡還很平靜。我們像往常一樣做生意，但現在每個人都能感到危機四伏。」

在去年的邊境危機之前，每天都有近500輛汽車載著遊客進入班公措湖區，許多人選擇在附近的村莊住宿。遊客的到來促進了當地經濟。然而現在，載著游客的車輛卻大多被通宵達旦巡邏的印度軍車所代替。邊境衝突以及新冠大流行影響了班公錯湖的旅遊業。「丹增多吉說，中國軍隊現在離我們很近，讓人對發生戰爭感到恐懼。遊客因此不願意在這裡過夜，他們只是來觀光，然後就離開。」

為維持生計而苦苦掙扎

隨著旅遊業消失，當地人不得不為維持生計而苦苦掙扎。丹增多吉不得不關閉家庭旅館，靠和印度軍隊一起修路來養活一家四口。他現在每月有4500盧比（折合50歐元）的收入。

來自新德里的探險自行車隊成員阿比謝克．夏爾馬(Abhishek Sharma)說，他們曾計劃在曼村寄宿，但因於局勢所迫，不得不改變計劃。「在兩支軍隊的附近，感覺不安全，」他說，「軍隊的存在讓你感覺到是在一個戰區，而不是在一個旅遊點。我們沒有理由讓自己處於危險之中，我們可以在20公裡外的唐塞扎營。」

緊張局勢推動基建

65歲的阿卜杜勒．馬吉德．賈姆希德（Abdul Majeed Jamsheed）是努布拉河谷（Nubra valley）胡德爾村的一名退休政府官員，他說，在1999年印巴坦之間爆發卡吉爾戰爭之前，他們要在馬背上六天才能到達列城。但新近這場衝突改變了拉達克西部的邊境村莊，人們第一次看到柏油馬路、通了電，有了電話。卡吉爾戰爭之後，風景如畫的胡德爾村變成了一個繁忙的小鎮，外國遊客蜂擁而至，他們大多來騎駱駝和露營。胡德爾村每家每戶都把自己的家變成了客棧，並為遊客開設露營點。

一位印度國防官員說，去年印中邊界對峙改變了拉達克的整個面貌，促使新德里加快在該地區修建道路、橋梁和隧道。「我們需要基礎設施和道路，以便部隊能快速轉移到邊境。在我們的敦促下，工程師在短短五個多月內完成了五年的建設工作。」

印度還在加緊完成14.2公裡長的佐吉拉隧道（Zoji La）。它將連接克什米爾的索納馬格（Sonmarg）和拉達克的德拉斯鎮（Dras）。2018年5月，總理莫迪主持了開工典禮。佐吉拉山口靠近印巴實際邊界，是戰略要塞。該隧道建成後將縮短行程，對印度軍隊具有戰略意義。 丹增多吉則認為，印度應該優先發展邊疆地區：「邊境人民生活條件困苦，政府應該改善他們的生活水平，而不是打仗。」

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