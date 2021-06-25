影／打臉！俄方釋影像 證明英軍驅逐艦遭三度開砲警告

英國皇家海軍驅逐艦「保衛者號」（HMS Defender）23日行經克里米亞半島海域，俄羅斯國防部指俄軍派出戰機與軍艦開火示警，英國國防部則加以否認。俄羅斯聯邦安全局（FSB）24日釋出影像，證明俄方一艘海巡艦確實警告「保衛者號」正侵犯俄羅斯疆域，並且三度開砲示警。

俄羅斯官媒《RT》報導，「保衛者號」當時通過克里米亞半島城市塞凡堡（Sevastopol）附近的費奧連特角（Cape Fiolent）。俄國海防艦一位軍官打開無線電，警告英艦正要侵犯俄羅斯領海，「如果你沒有改變航向朝右，我將開火」。

俄方隨後二度電告「保衛者號」，「你必須立刻離開俄羅斯聯邦領海」，海防艦的艦長接著就用俄語發令，「開砲示警，『不准』，重複，『不准』擊中『保衛者號』。命令確認。完畢」。從影像可見，俄羅斯海防艦前方的砲塔隨即三度開砲。

《RT》在報導同時轉述莫斯科稍早的說法，指至少一架俄軍戰轟機也在「保衛者號」的航道投下炸彈示警，同樣小心地避免擊中。

英國當日稍早正式宣布，「『保衛者號』未遭開火示警」，並指該艦在事發當時僅是「根據國際法執行無害通過烏克蘭領海」。當時就在「保衛者號」艦上的BBC軍事記者畢爾（Jonathan Beale）指出，所謂的「無害通過」是「向俄羅斯申明立場的有意舉動」。

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