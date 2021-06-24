德國議院人權委員會：中國政府在新疆犯下了反人類罪

這份由基民盟、基社盟、社民黨、自民黨以及綠黨議員共同簽署的聲明指出，中國共產黨將以維吾爾穆斯林為主的上百萬突厥裔少數民族關押在專門為此目的而設立的再教育營中。媒體報導和研究報告顯示，被關押者遭到了酷刑虐待、性暴力以及心理恐嚇。中國當局希望借助洗腦手段，剝奪維吾爾人的文化特徵。

「基於德國的歷史責任感，德國聯邦議院人權及人道援助委員會更應遵守國際法，因此在評估這一嚴重人權侵犯行為時，我們主張參照國際刑法的相關法律定義。

正是因為這一踐踏人權行徑的嚴重性，中國共產黨及其國家領導層正在通過有針對性的宣傳以及散布虛假信息，試圖將其描繪成所謂反恐鬥爭的需要，並對殘暴的人權踐踏行為予以全盤否認。中國政府拒絕就此問題開展任何建設性的對話。即使德國議院就普世人權展開的對話，中國大使也拒絕參與。」

聲明指出，只有就新疆人權問題展開開誠布公地、國際化的討論，中國的宣傳攻勢才能不攻自破，新疆的受害者才能得到真正的救助。

今年5月17日，聯邦議院人權及人道救助委員會舉行了公開的聽證會，邀請國際法專家及中國問題專家

就新疆人權狀況發表看法。人權委員會在其聲明中稱：「結合專家們發表的看法，人權委員會得出的結論是：新疆針對宗教少數族裔的殘酷人權迫害，必須被定義為反人類罪行。」

聯邦議院人權委員會指出，鑑於相關指控的嚴重性，聯合國有必要成立獨立的調查委員會，對新疆的人權狀況展開全面的調查和澄清。聲明最後指出：

「對於認同國際法原則的德國來說，德國國內也有能力在保全證據和為人權罪行受害者伸張正義方面做出積極貢獻。新疆人權踐踏行為的見證者即使目前已流亡境外，仍會受到中國共產黨的恐嚇。中國政府正在採取有系統的行動，以詆毀人權罪行受害者和見證者的可信度。」

人權委員會還建議德國聯邦檢察院就新疆嚴重的踐踏人權行為啟動「結構性調查」（Strukturermittlungsverfahren），對相關受害者和證人展開問詢。因為民主國家肩負著「在全球範圍內捍衛人權的責任。」

聯邦議院人權及人道援助委員會的這份聲明，得到基民盟、基社盟、社民黨、自民黨以及綠黨議員的支持，左翼黨投了反對票，德國選項黨則沒有參加表決。

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