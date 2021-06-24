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強調美德關係重要性 布林肯：德國是美國「最好的朋友」

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布林肯作為美國國務卿首次訪問柏林。圖／德國之聲中文網
布林肯作為美國國務卿首次訪問柏林。圖／德國之聲中文網

這是布林肯作為美國國務卿首次訪問柏林。他特別強調了美德關係的重要性，在與梅克爾的聯合新聞會上稱，「德國是美國最好的夥伴和朋友」。此前，布林肯也與德國外長馬斯就北溪2號天然氣管道進行了對話。

布林肯和梅克爾強調了在對抗全球危機和衝突時國際合作的重要性。這位美國國務卿說，美德兩國都同意，世界上的重大挑戰不可能由任何國家單獨解決。

梅克爾還強調了多邊主義的重要性。她表示，「不僅要指出地緣政治挑戰，也要就聯合行動達成一致」。她和布林肯都把俄羅斯和中國列為當前的問題區域。而梅克爾也警告說，「儘管世界上存在各種爭議，但我們必須始終保持對話渠道暢通」。

在布林肯與馬斯會面時，兩位外長也強調了人權的重要性。布林肯說，這不是一個在國際層面上 「遏制、擊退中國的問題」，相反，美國正在努力實現「公開、公平、基於規則」的合作，而其中人權也很重要。

布林肯在同馬斯共同出席記者會時談到新疆維吾爾人人權遭到打壓的問題。布林肯呼籲，「我們所有人都應該盡我們所能，確保可能的強迫勞動的產品不會進入我們的國家」。他說，「通過壓迫人民或限制其基本權利來生產的技術和產品都不應該被出口」。

周三（6月23日）布林肯還出席了由德國舉辦的利比亞國際會議，討論在這個北非國家的選舉計劃和撤軍問題。周四，他與馬斯一起拜訪了柏林的大屠殺紀念館。

布林肯訪德的同時，德國經濟部長阿爾特邁爾也飛往華盛頓。梅克爾本人預計將於7月15日訪問美國。兩周前，梅克爾曾在英國舉行的G20峰會期間同拜登舉行了美國總統換屆之後的首次會晤。拜登在會晤結束後就在推特上寫道：「我們兩國間的聯系還從未像現在這樣緊密。」

周五，布林肯將在巴黎會見法國總統馬克宏，此後還將訪問義大利。

（法新社等）

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德國 布林肯 梅克爾 柏林

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