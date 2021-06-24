巴基斯坦東部大爆炸 釀3人死亡

巴基斯坦東部發生爆炸事件，警方質疑是恐怖攻擊。巴基斯坦拉哈爾富人區的檢查站附近，在23日發生炸彈襲擊事件，造成爆炸現場的附近的建築物嚴重損害，以及3人死亡，被警方認定為恐怖攻擊事件，但目前沒有人發表聲明承認這次襲擊。

根據《法蘭西24》報導，巴基斯坦東部城市拉哈爾發生爆炸事件，造成14人受傷、3人死亡。該省警察局長伊南加尼表示，爆炸發生在一個鄰近富人區檢查站的房子外面，「我們評估最明顯的目標是警察和維安部隊」，這起爆炸被認為是恐怖攻擊事件。他也指出，目前尚不清楚車輛是否裝有遙控引爆的炸藥，或爆炸背後是否有自殺式炸彈襲擊者。

根據《半島電視台》報導，被聯合國與巴基斯坦認定為恐怖組織的虔誠軍（LeT）創辦者薩伊德的住所，位於爆炸現場附近。拍攝現場的電視畫面顯示，爆炸現場附近的許多房屋遭到嚴重破壞，窗戶粉碎、門被炸開，且爆炸中心附近的建築物也受到嚴重損壞。目前沒有人發表聲明承認這次襲擊。

薩伊德否認有任何不當行為，他目前掌管著激進組織「達瓦慈善會」（JuD），該組織被認定是虔誠軍的門面組織。而薩伊德已在去年巴基斯坦政府提出的一系列恐怖主義融資案件中，被定罪入獄。JuD發言人告訴路透社，薩伊德目前在監獄裡，因此他的住所可能並非目標。

報導指出，近年來，在城市地區的激進組織經歷大規模鎮壓，以及針對阿富汗邊境聖戰分子據點經歷一系列軍事進攻後，巴基斯坦主要城市的爆炸事件變得越來越罕見。

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