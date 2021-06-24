【即時短評】資深官員專訪總結 美中美台溫差大

美國總統拜登上任以來，美中關係驚濤駭浪，美台關係則相對穩健有進展；在此氛圍下，美國國務院主管兩岸事務的資深官員接受本報專訪時，為目前美中台關係，總結出「美中要競爭、美台更強健」兩種截然不同的氛圍。

「交往到盡頭，激烈競爭機制接手主導對中關係。」是白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)上月對美中關係下的新註解；如今這位資深官員更具體而微地點出美中台的「現下氛圍」。

美台關係看似風風火火，又是訪團赴台、又是送疫苗，接著還要舉行第11次TIFA諮商；資深官員仍提到一道關鍵的坎，「強健」的底蘊仍是「非官方關係」，最佳互動方式仍得低調保密。

這名資深官員坦率表示，「雙橡園、駐美代表處都去過了」，言盡於此；美台關係有進展，對話管道也需保護，意味相當明確。

至於川普政府在去年疫情正盛時派國務次卿柯拉克訪台，雙方合演的「美台經濟繁榮夥伴對話」，這位官員則以「不清楚這樣的會議有什麼效益」，婉轉透露保留態度，稱一切要等新次卿上任後決定。

事實上，當時國務院對台經貿關係的操作，與美國貿易代表署時有扞挌；拜登政府明顯將經貿事務回歸正軌，也讓貿易代表戴琪與行政院政務委員鄧振中對話，此舉也顯示美台經貿合作重返TIFA單一架構的可能性。

美中關係是官方關係，卻是大國博弈；三月那場阿拉斯加美中外交首長對話，雙方的劍拔弩張，讓外界明白美中思考與價值觀差異之大，雙方關係確實艱難。

國務院資深官員談起美中關係時，明確傳達拜登政府雖不排除與中方合作，但整體基調仍是競爭，甚至對抗。

不過，拜登想要處理的國際議題，包括疫情、氣候變遷或綠能發展，中方領導人習近平的合作或杯葛，都會影響美國意圖的成敗。美中關係雖無法如美台關係般用「強健」名之，彼此卻無法不「強健」應對。

這是國際政治現實，美中再怎麼看不對眼，有再大歧見，皆無法獨善其身，終究得找出彼此都能容忍的妥協之道；因此，無論雙方未來在外交、軍事或貿易高層的各種對話，甚至運作中的拜習會，一舉一動都可能再調校美中關係的誤差。